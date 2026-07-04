Чемпионат мира04 июля 2026, 17:15 | Обновлено 04 июля 2026, 17:24
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Защитник Кабо-Верде стал автором самого позднего автогола на мундиалях
Дини забил в свои ворота в матче с Аргентиной на 111-й минуте
04 июля 2026, 17:15 | Обновлено 04 июля 2026, 17:24
103
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31-летний защитник сборной Кабо-Верде Дини стал автором самого позднего автогола на чемпионатах мира. «Самострел» в матче с Аргентиной (2:3) он совершил на 111-й минуте встречи. Прежний «рекорд», установленный иракцем Айменом Хусейном в поединке с Норвегией на нынешнем турнире, кабо-вердианец превзошел на 15 минут.
К слову, Дини ко всему прочему оказался и автором юбилейного автогола - 70-го в истории мундиалей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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