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Чемпионат мира
04 июля 2026, 17:15 | Обновлено 04 июля 2026, 17:24
103
0

Защитник Кабо-Верде стал автором самого позднего автогола на мундиалях

Дини забил в свои ворота в матче с Аргентиной на 111-й минуте

04 июля 2026, 17:15 | Обновлено 04 июля 2026, 17:24
103
0
Защитник Кабо-Верде стал автором самого позднего автогола на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine
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31-летний защитник сборной Кабо-Верде Дини стал автором самого позднего автогола на чемпионатах мира. «Самострел» в матче с Аргентиной (2:3) он совершил на 111-й минуте встречи. Прежний «рекорд», установленный иракцем Айменом Хусейном в поединке с Норвегией на нынешнем турнире, кабо-вердианец превзошел на 15 минут.

К слову, Дини ко всему прочему оказался и автором юбилейного автогола - 70-го в истории мундиалей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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