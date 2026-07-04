Защитник Кабо-Верде стал автором самого позднего автогола на мундиалях

31-летний защитник сборной Кабо-Верде Дини стал автором самого позднего автогола на чемпионатах мира. «Самострел» в матче с Аргентиной (2:3) он совершил на 111-й минуте встречи. Прежний «рекорд», установленный иракцем Айменом Хусейном в поединке с Норвегией на нынешнем турнире, кабо-вердианец превзошел на 15 минут.

К слову, Дини ко всему прочему оказался и автором юбилейного автогола - 70-го в истории мундиалей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ