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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 17:23 | Обновлено 04 июля 2026, 17:24
447
0

Близнецы из УПЛ рассматривают вариант с арендой в Первой лиге

Братьям Кристиным все труднее конкурировать за место в составе «Эпицентра»

04 июля 2026, 17:23 | Обновлено 04 июля 2026, 17:24
447
0
Близнецы из УПЛ рассматривают вариант с арендой в Первой лиге
ФК Эпицентр
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Как стало известно Sport.ua, фланговые игроки Владислав и Станислав Кристины, скорее всего, начнут новый сезон уже не в «Эпицентре».

После выхода «Эпицентра» клуба в УПЛ 24-летние близнецы получали немного игровой практики. В прошлом сезоне Станислав провел 8 матчей, а Владислав – всего 3.

Пока футболисты вместе со своим менеджером рассматривают вариант с арендой в Первой лиге, чемпионами которой Кристины стали год назад.

До перехода летом 2022 года в «Эпицентр» братья в течение двух сезонов выступали в Первой лиге за «Волынь». Их контракты с нынешним клубом действуют до 30 июня 2027 года.

По итогам прошлого сезона «Эпицентр» занял 10-е место в УПЛ.

Ранее Sport.ua сообщал, что полузащитник «Зари» может продолжить карьеру в «Локомотиве».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы аренда игрока Эпицентр Каменец-Подольский Владислав Кристин инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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