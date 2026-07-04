Близнецы из УПЛ рассматривают вариант с арендой в Первой лиге
Братьям Кристиным все труднее конкурировать за место в составе «Эпицентра»
Как стало известно Sport.ua, фланговые игроки Владислав и Станислав Кристины, скорее всего, начнут новый сезон уже не в «Эпицентре».
После выхода «Эпицентра» клуба в УПЛ 24-летние близнецы получали немного игровой практики. В прошлом сезоне Станислав провел 8 матчей, а Владислав – всего 3.
Пока футболисты вместе со своим менеджером рассматривают вариант с арендой в Первой лиге, чемпионами которой Кристины стали год назад.
До перехода летом 2022 года в «Эпицентр» братья в течение двух сезонов выступали в Первой лиге за «Волынь». Их контракты с нынешним клубом действуют до 30 июня 2027 года.
По итогам прошлого сезона «Эпицентр» занял 10-е место в УПЛ.
Ранее Sport.ua сообщал, что полузащитник «Зари» может продолжить карьеру в «Локомотиве».
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