Близнецы из УПЛ рассматривают вариант с арендой в Первой лиге

Как стало известно Sport.ua, фланговые игроки Владислав и Станислав Кристины, скорее всего, начнут новый сезон уже не в «Эпицентре».

После выхода «Эпицентра» клуба в УПЛ 24-летние близнецы получали немного игровой практики. В прошлом сезоне Станислав провел 8 матчей, а Владислав – всего 3.

Пока футболисты вместе со своим менеджером рассматривают вариант с арендой в Первой лиге, чемпионами которой Кристины стали год назад.

До перехода летом 2022 года в «Эпицентр» братья в течение двух сезонов выступали в Первой лиге за «Волынь». Их контракты с нынешним клубом действуют до 30 июня 2027 года.

По итогам прошлого сезона «Эпицентр» занял 10-е место в УПЛ.

Ранее Sport.ua сообщал, что полузащитник «Зари» может продолжить карьеру в «Локомотиве».