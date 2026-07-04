Полузащитник Зари может продолжить карьеру в Локомотиве

Как стало известно Sport.ua, атакующий полузащитник Иван Головкин присоединился к тренировочному сбору киевского «Локомотива». Если 26-летний футболист сможет убедить тренерский штаб Сергея Карпенко, стороны могут оформить очередную аренду игрока.

Головкин является воспитанником академии «Шахтера». В разные годы полузащитник выступал за «Кристал» из родного Херсона, молодежные команды «Мариуполя» и «Волыни», а также «Ингулец», в составе которого дебютировал в Украинской Премьер-лиге. С 2023 года футболист находится на контракте с «Зарей», за это время на правах аренды выступал за «Минай» и «Колос-2». За основную команду «Зари» в сезоне 2025/26 он провел всего один матч в УПЛ.

Кроме того, тренерский штаб «Локомотива» прилагает усилия, чтобы сохранить в команде до завершения контракта (30 ноября) основного голкипера железнодорожников в двух последних сезонах Арсена Белименко. Подписывать новое соглашение с клубом 25-летний вратарь не хочет.

А вот с центральным полузащитником Ильей Ершовым «Локомитив» не стал продлевать контракт, срок которого истек 30 июня. 22-летний воспитанник «Днепра» уже покинул столичную команду.

Напомним, в сезоне 2026/27 «Локомотив» дебютирует в Первой лиге. Первым новичком, уже подписавшим контракт с клубом, стал бывший вингер «Миная», «Черноморца», «Буковины» и «Прикарпатья» Даниил Голуб. Также «Локо» близок к подписанию соглашения с экс-вратарем «Карпат» и «Кудровки» Романом Лепкой.

Свой дебютный матч в Первой лиге «Локомотив» проведет дома против «Чернигова» (базовая дата 1-го тура – 25 июля). Что интересно, уже сегодня команды встретятся в контрольном поединке.