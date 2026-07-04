Гаттузо нуждается в подкреплении. Икарди может вернуться в Серию А

33-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди заинтересовал римский «Лацио».

Как сообщает журналист Уильям Ласаландра, итальянский клуб запросил информацию о возможном трансфере бывшего капитана миланского «Интера». Новый главный тренер «орлов» Дженнаро Гаттузо хотел бы видеть Икарди в Риме.

По данным инсайдера, финансовые требования игрока оказались слишком высокими. В настоящее время «Лацио» сосредоточен на продаже футболистов, чтобы высвободить средства и оптимизировать состав команды.

Последним клубом Икарди был стамбульский «Галатасарай», за который он играл с 2023 года. В прошлом сезоне Мауро забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи в 47 матчах за турецкую команду во всех турнирах. Его зарплата в Стамбуле составляла около 7,5 млн евро в год.