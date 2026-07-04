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  4. Гаттузо нуждается в подкреплении. Икарди может вернуться в Серию А
Италия
04 июля 2026, 17:14 |
313
0

Гаттузо нуждается в подкреплении. Икарди может вернуться в Серию А

«Лацио» интересуется аргентинцем

04 июля 2026, 17:14 |
313
0
Гаттузо нуждается в подкреплении. Икарди может вернуться в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди
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33-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди заинтересовал римский «Лацио».

Как сообщает журналист Уильям Ласаландра, итальянский клуб запросил информацию о возможном трансфере бывшего капитана миланского «Интера». Новый главный тренер «орлов» Дженнаро Гаттузо хотел бы видеть Икарди в Риме.

По данным инсайдера, финансовые требования игрока оказались слишком высокими. В настоящее время «Лацио» сосредоточен на продаже футболистов, чтобы высвободить средства и оптимизировать состав команды.

Последним клубом Икарди был стамбульский «Галатасарай», за который он играл с 2023 года. В прошлом сезоне Мауро забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи в 47 матчах за турецкую команду во всех турнирах. Его зарплата в Стамбуле составляла около 7,5 млн евро в год.

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Мауро Икарди Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A Галатасарай чемпионат Турции по футболу трансферы Дженнаро Гаттузо
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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