Гаттузо нуждается в подкреплении. Икарди может вернуться в Серию А
«Лацио» интересуется аргентинцем
33-летний аргентинский нападающий Мауро Икарди заинтересовал римский «Лацио».
Как сообщает журналист Уильям Ласаландра, итальянский клуб запросил информацию о возможном трансфере бывшего капитана миланского «Интера». Новый главный тренер «орлов» Дженнаро Гаттузо хотел бы видеть Икарди в Риме.
По данным инсайдера, финансовые требования игрока оказались слишком высокими. В настоящее время «Лацио» сосредоточен на продаже футболистов, чтобы высвободить средства и оптимизировать состав команды.
Последним клубом Икарди был стамбульский «Галатасарай», за который он играл с 2023 года. В прошлом сезоне Мауро забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи в 47 матчах за турецкую команду во всех турнирах. Его зарплата в Стамбуле составляла около 7,5 млн евро в год.
🚨 ESCLUSIVA @OfficialSSLazio— William Lasalandra (@william_romano9) July 4, 2026
La squadra di #Lotito ha richiesto informazioni per Mauro #Icardi, ma i costi sono troppo elevati. In attacco la #Lazio di Gattuso ha molti pallini, ma ad oggi si deve preoccupare prima delle cessioni.
🤝@Federico_catoni #Calciomercato…
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