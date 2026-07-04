Известный инсайдер – о Довбике: «Нужно только собрать побольше денег»

Известный итальянский журналист Альфредо Педулла высказался по поводу ситуации с возможным уходом из «Ромы» украинского нападающего Артема Довбика и возможного подписания римским клубом форварда «Брюгге» Николо Тресольди.

«Что касается Довбика, то остается лишь собрать больше денег, чтобы иметь хоть какой-то шанс подписать Тресольди», – цитирует слова авторитетного инсайдера Forzaroma.

В сезоне-2025/26 Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик уже определился с местом продолжения карьеры.