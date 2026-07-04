Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный инсайдер – о Довбике: «Нужно только собрать побольше денег»
Италия
04 июля 2026, 11:24 | Обновлено 04 июля 2026, 11:26
114
1

Известный инсайдер – о Довбике: «Нужно только собрать побольше денег»

Альфредо Педулла оценил ситуацию с украинским нападающим Ромы

04 июля 2026, 11:24 | Обновлено 04 июля 2026, 11:26
114
1 Comments
Известный инсайдер – о Довбике: «Нужно только собрать побольше денег»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный итальянский журналист Альфредо Педулла высказался по поводу ситуации с возможным уходом из «Ромы» украинского нападающего Артема Довбика и возможного подписания римским клубом форварда «Брюгге» Николо Тресольди.

«Что касается Довбика, то остается лишь собрать больше денег, чтобы иметь хоть какой-то шанс подписать Тресольди», – цитирует слова авторитетного инсайдера Forzaroma.

В сезоне-2025/26 Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик уже определился с местом продолжения карьеры.

По теме:
Девятикратный чемпион принял решение взять Довбика в аренду
Бывший тренер Довбика нашел для Артема новый клуб
Довбик определился с местом продолжения карьеры
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Николо Тресольди
Антон Романенко Источник: Forza Roma
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Футбол | 04 июля 2026, 08:41 5
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути

На Матвея претендует «Страсбург»

Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»
Футбол | 04 июля 2026, 09:19 1
Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»
Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»

Олег Авдыш заявил, что Владислав Лупашко был востребован в УПЛ

Известный украинский клуб снимается с чемпионата и распустил команду
Футбол | 03.07.2026, 12:58
Известный украинский клуб снимается с чемпионата и распустил команду
Известный украинский клуб снимается с чемпионата и распустил команду
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Бокс | 04.07.2026, 09:17
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Бокс | 03.07.2026, 10:20
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Може не слід Ромі гнатися за тими, хто вистрелив протягом сезону, а більш якісно підбирати гравців?
Ответить
0
Популярные новости
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
02.07.2026, 18:57 29
Теннис
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 1
Бокс
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
02.07.2026, 09:00 2
Футбол
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
02.07.2026, 08:44 18
Футбол
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
03.07.2026, 07:55 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем