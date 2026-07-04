Л. Киченок проиграла матч второго круга в парном разряде Уимблдона
Украинка и Дезире Кравчик уступили тандему Синьюй / Ифань
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Уимблдоне-2026.
В матче второго круга украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) проиграли тандему Цзян Синьюй (Китай) / Сюй Ифань (Китай) в двух сетах за 1 час и 37 минут – 4:6, 5:7.
Счет очных противостояний тандемов – 1:1.
Синьюй и Ифань в 1/8 финала поборются с Лаурой Зигемунд и Верой Звонаревой.
Уимблдон-2026. Пары, 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Цзян Синьюй (Китай) / Сюй Ифань (Китай) – 4:6, 5:7
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