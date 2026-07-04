Л. Киченок проиграла матч второго круга в парном разряде Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Уимблдоне-2026.

В матче второго круга украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) проиграли тандему Цзян Синьюй (Китай) / Сюй Ифань (Китай) в двух сетах за 1 час и 37 минут – 4:6, 5:7.

Счет очных противостояний тандемов – 1:1.

Синьюй и Ифань в 1/8 финала поборются с Лаурой Зигемунд и Верой Звонаревой.

Уимблдон-2026. Пары, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Цзян Синьюй (Китай) / Сюй Ифань (Китай) – 4:6, 5:7