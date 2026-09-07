Сестры Киченок проиграли матч 1/16 финала и покинули US Open 2026
Людмила и Надежда в трех сетах уступили тандему Мию Като / У Фансень
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинки в трех сетах проиграли тандему Мию Като (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) за 2 часа и 7 минут.
US Open 2026. Пары, 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Мию Като (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) – 2:6, 6:4, 2:6
Людмила и Надежда в Нью-Йорке успели переиграть Николу Бартункову и Камилу Осорио.
Мию Като и У Фансень в третьем круге американского мейджора встретятся с седьмыми сеяными Янь Сяонань и Чжан Шуай.
Украину в парном разряде US Open продолжит представлять только Ангелина Калинина, которая днем ранее вместе с Анной Бондар вышла в 1/8 финаал.
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