Сестры Киченок проиграли матч 1/16 финала и покинули US Open 2026

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинки в трех сетах проиграли тандему Мию Като (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) за 2 часа и 7 минут.

US Open 2026. Пары, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Мию Като (Япония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) – 2:6, 6:4, 2:6

Людмила и Надежда в Нью-Йорке успели переиграть Николу Бартункову и Камилу Осорио.

Мию Като и У Фансень в третьем круге американского мейджора встретятся с седьмыми сеяными Янь Сяонань и Чжан Шуай.

Украину в парном разряде US Open продолжит представлять только Ангелина Калинина, которая днем ранее вместе с Анной Бондар вышла в 1/8 финаал.