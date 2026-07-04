Чуйченко – о звездах УПЛ и шансах украинских команд в еврокубках

Экс-форвард «Полиграфтехники» («Александрии»), полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил игру лучших голеадоров Премьер-лиги Украины в сезоне 2025/2026, а также поделился ожиданиями от матчей украинских команд в квалификации еврокубков.

– Сергей Александрович, что можете сказать о форварде киевского «Динамо» Матвее Пономаренко? Он с 13 забитыми мячами стал лучшим голеадором УПЛ в сезоне 2025/2026.

– Прежде всего я скажу, что парень – молодец. Сыграл в сезоне здорово. Матвей показал хороший результат. Пономаренко даже за сборную голом отличился. Главное, чтобы он дальше продолжал так же действовать. Ему надо расти, и дальше продолжать в таком же духе. Игра Пономаренко мне очень понравилась. Это изюминка этого сезона чемпионата Украины. Но я считаю, что Пономаренко надо чуть-чуть закрепиться и стать лучшим голеадором в следующем сезоне. А потом, я думаю, можно поехать за границу проявить себя. Это моя точка зрения. Но как решат президент и футболист, так и будет.

– По поводу опытного Филиппа Будковского что можно сказать? Он забил 12 мячей за «Зарю».

– Он достаточно стабильный футболист. Преимущество Будковского в том, что он хорошо играет головой и корпусом. Филипп является нападающим нормального уровня для Украины. Это сто процентов. Будковский не помешал бы ни одной команде в Украине. И я все-таки считаю, что преимущество у таких клубов, как «Шахтер» и «Динамо» Киев. Играя за эти команды, легче забивать голы, потому что у них больше моментов за матч. Если взять другие клубы, то по статистике у них гораздо меньше атак, чем, допустим, у «Динамо» и «Шахтера». И нападающим этих грандов, естественно, легче, потому что исполнители сильнее и так далее.

– Андрей Сторчоус за «Кудровку» тоже 12 мячей забил.

– Молодец! Он сыграл в этом сезоне здорово, забил такое количество голов. Сторчоус является все-таки опытным игроком. Где-то за счет класса сыграл. И скорость у него есть. У Сторчоуса все впереди. Он еще может проявить себя.

– Глейкер Мендоса забил 11 мячей за «Кривбасс» и перешел в «Шахтер». Удачный сезон для него?

– Естественно, он проявил себя очень здорово в «Кривбассе». Он был лидером. Явно скорость у него есть и результативность есть. Он и ассисты отдавал. Мендоса здорово сыграл. Я считаю, что это усиление для «Шахтера». А будет он основным футболистом или будет кого-то заменять, посмотрим. «Шахтер» будет играть в чемпионате и Кубке Украины, а также в Лиге чемпионов. И надо, чтобы везде футболисты играли. Нужны будут полноценные замены. Правильное решение приняли, что взяли Мендосу.

– Киевское «Динамо» в квалификации Лиги Европы будет играть с румынской «Университатей». Что думаете об этом противостоянии?

– Тяжело будет в том плане, что они плотно играют в обороне. И сопернику не так легко будет. Важно, каким будет настрой команды, как главный тренер разберет игру соперника. Главное, чтобы футболисты добились результата, который нужен.

– Пономаренко может стать одним из лидеров в этих матчах. А кто еще?

– Есть опытный Буяльский. Виталий является стабильным игроком. Он в каждом сезоне проявляет себя голами и ассистами. Я считаю, что это добротный, хороший футболист, который может сам забить и отдать передачу. И есть молодежь, которая проявляет себя. У «Динамо» очень хорошая школа.

– «Полесье» и ЛНЗ тоже сыграют в квалификации еврокубков. Житомирская команда встретится с датским «Копенгагеном», а черкасский клуб ждет противостояние с бельгийским «Гентом».

– «Копенгаген» очень часто играет в Лиге чемпионов. Это команды, которые все время играют в еврокубках. Уровень футболистов у них добротный. Нельзя расслабляться ни одной команде. В еврокубках слабых соперников не бывает, поэтому легко не будет всем командам. Просто надо настраиваться и разбирать игру. И нужно доказывать, что мы можем играть с такими командами, решая задачи.