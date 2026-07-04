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Уимблдон
04 июля 2026, 15:50 | Обновлено 04 июля 2026, 15:51
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КОСТЮК: «Никогда в жизни не думала, что дойду здесь до четвертого круга»

Марта дала флеш-интервью после победы над Эммой Наварро в 1/16 финала Уимблдона

04 июля 2026, 15:50 | Обновлено 04 июля 2026, 15:51
335
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КОСТЮК: «Никогда в жизни не думала, что дойду здесь до четвертого круга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2026.

В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла 26-ю ракетке мира, американку Эмму Наварро.

Марта дала флеш-интервью после победы над Эммой:

– Вы первые в четвертом круге Уимблдона. Нам очень понравился этот маленький пируэт в конце и ваша реакция. Можете описать эти эмоции словами?

– Да, это невероятное место. Никогда в жизни не думала, что дойду здесь до четвертого круга. Я дважды была в третьем, так что это для меня новая территория. Невероятная поддержка, невероятная атмосфера. Всегда. Благодарю вас всех, что пришли. Спасибо.

– Публика действительно получила огромное удовольствие. Похоже, вы в определенные моменты тоже. В третьем гейме третьего сета была свеча от Эммы [Наварро], и вы аплодировали ей и улыбалась. Вам удается получать удовольствие и ценить такие моменты прямо во время матча?

– На все 100%. Вчера я разговаривала со своим мужем и сказала:

«Знаешь, я очень хочу выиграть этот матч, но самое главное – я хочу насладиться им на все 100%».

Потому что я в Туре уже очень долго, и мне кажется, что я упустила много невероятных моментов из-за того, что была слишком сфокусирована на победе, на достижении результата. А в теннисе, знаете ли, это никогда не останавливается. Я сыграю здесь хорошо, а на следующей неделе уже начинается другой турнир. Этому нет конца. Поэтому я, наверное, нашла для себя такую ​​формулу: независимо от результата, самое главное – это насладиться процессом на 100%. И для меня – большая честь быть здесь.

– Тур действительно беспощаден. Однако вы проводите этот сезон очень стабильно. Полуфинал на Ролан Гаррос… Насколько важен выход во вторую неделю на таком турнире, как Grand Slam? Это немного другой психологический подход, но этот ритм выхода во вторую неделю – как вы к нему подойдете?

– Я бы сказала, что поскольку сейчас у нас так много двухнедельных турниров, я уже немного научилась справляться с долгими соревнованиями, возобновляться и расслабляться. Это, безусловно, помогает моим выступлениям на турнирах Grand Slam. И я думаю, что самое важное – это идти изо дня в день и каждый конкретный день тратить как можно меньше энергии.

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Марта Костюк Эмма Наварро Уимблдон-2026
Алина Грушко Источник: Большой теннис Украины
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Марта вже помстилась за Юлю. Треба і за Дар'ю!)
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