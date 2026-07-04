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  4. ВИДЕО. Мексиканские фанаты враждебно встретили сборную Англии
Чемпионат мира
04 июля 2026, 15:55 |
305
0

ВИДЕО. Мексиканские фанаты враждебно встретили сборную Англии

Горячая атмосфера в Мехико

04 июля 2026, 15:55 |
305
0
ВИДЕО. Мексиканские фанаты враждебно встретили сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Атмосфера вокруг матча Мексика – Англия в 1/8 финала чемпионата мира 2026, который состоится в ночь с 5 на 6 июля на стадионе «Ацтека», уже довольно напряженная. Еще до стартового свистка сборная Англии столкнулась с далеко не дружелюбным приемом со стороны мексиканских болельщиков.

По информации местных СМИ, представители «трех львов» пытались держать в тайне местонахождение отеля в Мехико, чтобы избежать инцидентов, подобных тем, которые несколько дней назад пережила сборная Эквадора. Тогда фанаты соперника всю ночь мешали футболистам отдыхать, сигналя автомобильными клаксонами, ревя мотоциклами и запуская фейерверки.

Однако эти меры оказались напрасными. Адрес отеля стал известен, и сотни мексиканских болельщиков собрались возле здания, чтобы встретить автобус английской команды. Когда из него выходили игроки «трех львов», толпа встретила их оглушительным свистом и непрерывными скандированиями: «Мексика! Мексика!». Таким образом хозяева четко дали понять сопернику, что его ждет крайне враждебная атмосфера.

Вероятно, это лишь первый намек на то, что ожидает команду Томаса Тухеля на «Ацтеке», где более 80 тысяч зрителей почти единогласно будут поддерживать сборную Мексики. Многие английские обозреватели считают, что фактор домашних трибун может стать существенным преимуществом для мексиканцев – так же, как это было на Евро-2020, когда Англия провела большинство своих матчей при поддержке родной публики на «Уэмбли».

Помимо сумасшедшей поддержки трибун, «трем львам» придется учитывать и неутешительную статистику – сборная Мексики еще ни разу не проигрывала матчи чемпионата мира на стадионе «Ацтека». Дополнительными трудностями для англичан станут большая высота – столица Мексики расположена на высоте более 2000 метров над уровнем моря, а также климатические условия.

В последние часы ФИФА внимательно следила за прогнозами из-за угрозы сильных дождей и возможных подтоплений в районе Мехико. Вариант переноса времени начала матча рассматривался, однако в итоге организаторы подтвердили проведение встречи по первоначальному расписанию – 6 июля в 03:00 по киевскому времени.

Для Англии предстоящий матч обещает стать одним из самых тяжелых испытаний на турнире – команду Тухеля ожидают враждебная атмосфера и сложные климатические условия, к которым соперник адаптирован значительно лучше.

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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