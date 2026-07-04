ФОТО. Англию взяли в «стальное кольцо» перед матчем с Мексикой на ЧМ–2026

Сборная Англии усилила меры безопасности перед матчем чемпионата мира–2026 против Мексики.

Команда Томаса Тухеля должна сыграть с хозяевами турнира на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. По информации The Sun, вокруг отеля, где остановились англичане, организовали серьезную охрану: установили металлические ограждения, дорожные блоки, а возле здания дежурят полицейские со щитами, спецподразделения и Национальная гвардия.

Такие меры связаны с опасениями, что подготовку Англии к матчу могут попытаться сорвать. В британской прессе сообщают, что местные журналисты могли раскрыть расположение отеля команды, после чего возле него могут собраться мексиканские фанаты.

Англичане не хотят повторения ситуации со сборной Эквадора. Перед матчем с Мексикой фанаты всю ночь шумели возле отеля эквадорцев: запускали фейерверки, били в барабаны и скандировали песни. После этого Эквадор подал официальную жалобу, а сам матч проиграл со счетом 0:2.

Возле отеля Англии уже заметили специальные полицейские кордоны. Правоохранители проводили тренировки, отрабатывали построение защитных линий и готовились к возможному скоплению фанатов.

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К охране также привлекли женское спецподразделение Athenas, которое в Мексике используют для работы с большими толпами и агрессивными болельщиками.

«Как видите, мы готовы. Проблем не будет», – заявил один из полицейских на месте.

В штабе сборной Англии также подготовились к возможному ночному шуму. По данным источника, у команды есть генераторы белого шума, специальные акустические повязки и высокотехнологичные наушники с шумоподавлением.

Отдельной проблемой для англичан может стать высота. Стадион «Ацтека» расположен на высоте более 2200 метров над уровнем моря, из-за чего футболистам тяжелее дышать, а мяч движется быстрее.

В Футбольной ассоциации Англии ситуацию не драматизируют.

«Мы работаем по заранее подготовленному графику», – заявил представитель команды.

Матч Англия – Мексика станет одним из самых горячих противостояний плей-офф ЧМ–2026. Мексиканцы выиграли все четыре матча на турнире и до сих пор не пропустили ни одного гола.