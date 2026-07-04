14-й автогол на ЧМ-2026, повторивший случай 1954 года на мундиалях
Диней Борхес повторил «достижение» игрока сборной Англии
31-летний защитник сборной Кабо-Верде Диней Борхес стал автором 14-го автогола на ЧМ-2026.
Случилось это в матче 1/16 финала против сборной Аргентины.
Этот автогол африканца случился в дополнительное время игры.
Лишь однажды до этого на мировых первенствах был зафиксирован подобный случай.
В 1954 году игрок сборной Англии Джимми Дикинсон в игре против сборной Бельгии был первым, кто отличился автоголом в дополнительное время матча.
Автоголы на чемпионате мира 2026 года (14)
- Диней Борхес (Кабо-Верде), в игре против Аргентины
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Австралии
- Эльес Скири (Тунис), в игре против Нидерландов
- Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити
- Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины
- Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии
- Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
- Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США
- Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
- Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
- Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
- Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара
- Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США
Количество автоголов на каждом чемпионате мира
- 1930 – 1
- 1934 – 0
- 1938 – 2
- 1950 – 0
- 1954 – 4
- 1958 – 0
- 1962 – 0
- 1966 – 2
- 1970 – 1
- 1974 – 3
- 1978 – 2
- 1982 – 1
- 1986 – 2
- 1990 – 0
- 1994 – 1
- 1998 – 5
- 2002 – 2
- 2006 – 4
- 2010 – 2
- 2014 – 4
- 2018 – 12
- 2022 – 2
- 2026 – 14
🇨🇻 Diney Borges est devenu le 2e joueur de l'histoire à marquer contre son camp dans les prolongations en Coupe du Monde après Jimmy Dickinson avec l'Angleterre contre la Belgique le 17 juin 1954. #ARGCPV— Stats Foot (@Statsdufoot) July 4, 2026
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