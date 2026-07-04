14-й автогол на ЧМ-2026, повторивший случай 1954 года на мундиалях

31-летний защитник сборной Кабо-Верде Диней Борхес стал автором 14-го автогола на ЧМ-2026.

Случилось это в матче 1/16 финала против сборной Аргентины.

Этот автогол африканца случился в дополнительное время игры.

Лишь однажды до этого на мировых первенствах был зафиксирован подобный случай.

В 1954 году игрок сборной Англии Джимми Дикинсон в игре против сборной Бельгии был первым, кто отличился автоголом в дополнительное время матча.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (14)

Диней Борхес (Кабо-Верде), в игре против Аргентины

Мохамед Хани (Египет), в игре против Австралии

Эльес Скири (Тунис), в игре против Нидерландов

Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити

Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины

Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии

Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании

Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США

Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады

Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии

Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии

Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии

Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара

Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США

Количество автоголов на каждом чемпионате мира

1930 – 1

1934 – 0

1938 – 2

1950 – 0

1954 – 4

1958 – 0

1962 – 0

1966 – 2

1970 – 1

1974 – 3

1978 – 2

1982 – 1

1986 – 2

1990 – 0

1994 – 1

1998 – 5

2002 – 2

2006 – 4

2010 – 2

2014 – 4

2018 – 12

2022 – 2

2026 – 14