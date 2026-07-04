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  4. 14-й автогол на ЧМ-2026, повторивший случай 1954 года на мундиалях
Чемпионат мира
04 июля 2026, 10:32 |
308
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14-й автогол на ЧМ-2026, повторивший случай 1954 года на мундиалях

Диней Борхес повторил «достижение» игрока сборной Англии

04 июля 2026, 10:32 |
308
1 Comments
14-й автогол на ЧМ-2026, повторивший случай 1954 года на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine
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31-летний защитник сборной Кабо-Верде Диней Борхес стал автором 14-го автогола на ЧМ-2026.

Случилось это в матче 1/16 финала против сборной Аргентины.

Этот автогол африканца случился в дополнительное время игры.

Лишь однажды до этого на мировых первенствах был зафиксирован подобный случай.

В 1954 году игрок сборной Англии Джимми Дикинсон в игре против сборной Бельгии был первым, кто отличился автоголом в дополнительное время матча.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (14)

  • Диней Борхес (Кабо-Верде), в игре против Аргентины
  • Мохамед Хани (Египет), в игре против Австралии
  • Эльес Скири (Тунис), в игре против Нидерландов
  • Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити
  • Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины
  • Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии
  • Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
  • Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США
  • Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
  • Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
  • Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
  • Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
  • Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара
  • Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США

Количество автоголов на каждом чемпионате мира

  • 1930 – 1
  • 1934 – 0
  • 1938 – 2
  • 1950 – 0
  • 1954 – 4
  • 1958 – 0
  • 1962 – 0
  • 1966 – 2
  • 1970 – 1
  • 1974 – 3
  • 1978 – 2
  • 1982 – 1
  • 1986 – 2
  • 1990 – 0
  • 1994 – 1
  • 1998 – 5
  • 2002 – 2
  • 2006 – 4
  • 2010 – 2
  • 2014 – 4
  • 2018 – 12
  • 2022 – 2
  • 2026 – 14
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Це, на мою думку, не автогол. По подібній логіці визначення авторів забитих м'ячів усі рикошети від воротарів (коли воротар дотягується до м'яча, але той залітає у ворота) мають бути записані як автоголи від воротарів.
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