ВИДЕО. Как Аргентина забила третий гол в ворота Кабо-Верде на 111-й минуте
Автогол Динея Борхеса после удара Кристиана Ромеро и навеса от Лионеля Месси
Сборная Аргентины забила третий гол в ворота Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.
На 111-й минуте автогол оформил Диней Борхес после удара от Кристиана Ромеро и навеса с углового от Лионеля Месси.
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Аргентинцы пока что переигрывают соперников со счетом 3:2.
Встреча Аргентины и Кабо-Верде стартовала 4 июля в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.
❗️ ВИДЕО. Как Аргентина забила третий гол в ворота Кабо-Верде на 111-й минуте
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