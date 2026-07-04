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Чемпионат мира
04 июля 2026, 03:37 | Обновлено 04 июля 2026, 03:41
832
0

ВИДЕО. Как Аргентина забила третий гол в ворота Кабо-Верде на 111-й минуте

Автогол Динея Борхеса после удара Кристиана Ромеро и навеса от Лионеля Месси

04 июля 2026, 03:37 | Обновлено 04 июля 2026, 03:41
832
0
ВИДЕО. Как Аргентина забила третий гол в ворота Кабо-Верде на 111-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины забила третий гол в ворота Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

На 111-й минуте автогол оформил Диней Борхес после удара от Кристиана Ромеро и навеса с углового от Лионеля Месси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентинцы пока что переигрывают соперников со счетом 3:2.

Встреча Аргентины и Кабо-Верде стартовала 4 июля в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Как Аргентина забила третий гол в ворота Кабо-Верде на 111-й минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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