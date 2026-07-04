Сборная Аргентины забила третий гол в ворота Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026.

На 111-й минуте автогол оформил Диней Борхес после удара от Кристиана Ромеро и навеса с углового от Лионеля Месси.

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Аргентинцы пока что переигрывают соперников со счетом 3:2.

Встреча Аргентины и Кабо-Верде стартовала 4 июля в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Как Аргентина забила третий гол в ворота Кабо-Верде на 111-й минуте