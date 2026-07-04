Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ

Гамбийский форвард донецкого Шахтера Мохамаду Канте рассказал, какой совет ему дал главный тренер «горняков» Арда Туран на тренировках первой команды.

– Ты уже несколько раз тренировался вместе с первой командой. О чем общался с главным тренером Ардой Тураном? Какие советы он тебе давал?

– Арда Туран призывает меня продолжать упорно работать, оставаться скромным и всегда быть готовым воспользоваться своим шансом. Он хочет, чтобы я совершенствовал все аспекты своей игры и уверенно действовал на футбольном поле, – сказал футболист.