Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ
Мохамаду Канте рассказал о разговоре с главным тренером «горняков»
Гамбийский форвард донецкого Шахтера Мохамаду Канте рассказал, какой совет ему дал главный тренер «горняков» Арда Туран на тренировках первой команды.
– Ты уже несколько раз тренировался вместе с первой командой. О чем общался с главным тренером Ардой Тураном? Какие советы он тебе давал?
– Арда Туран призывает меня продолжать упорно работать, оставаться скромным и всегда быть готовым воспользоваться своим шансом. Он хочет, чтобы я совершенствовал все аспекты своей игры и уверенно действовал на футбольном поле, – сказал футболист.
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