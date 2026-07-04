Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 09:52 |
184
0

Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ

Мохамаду Канте рассказал о разговоре с главным тренером «горняков»

04 июля 2026, 09:52 |
184
0
Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ
ФК Шахтер Донецк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Гамбийский форвард донецкого Шахтера Мохамаду Канте рассказал, какой совет ему дал главный тренер «горняков» Арда Туран на тренировках первой команды.

– Ты уже несколько раз тренировался вместе с первой командой. О чем общался с главным тренером Ардой Тураном? Какие советы он тебе давал?

– Арда Туран призывает меня продолжать упорно работать, оставаться скромным и всегда быть готовым воспользоваться своим шансом. Он хочет, чтобы я совершенствовал все аспекты своей игры и уверенно действовал на футбольном поле, – сказал футболист.

По теме:
Воспитанник Динамо и Шахтера решил прервать пересмотр в украинском клубе
Лупашко отказался возглавить клуб УПЛ: «Это финансово способная команда»
Халл Сити вновь попробует купить трансферную цель Шахтера
Мохамаду Канте Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Футбол | 04 июля 2026, 06:40 0
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала

Сборная Колумбии переиграла Гану и стала последним участником 1/8 финала

Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 04 июля 2026, 03:55 4
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса

Агит поблагодарил Усика за великолепную карьеру

Герой украинской сборной: «Когда играл, не клал руку на сердце»
Футбол | 03.07.2026, 23:22
Герой украинской сборной: «Когда играл, не клал руку на сердце»
Герой украинской сборной: «Когда играл, не клал руку на сердце»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Бокс | 04.07.2026, 06:22
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03.07.2026, 19:44
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 2
Футбол
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
03.07.2026, 07:55 25
Футбол
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
03.07.2026, 10:20 7
Бокс
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем