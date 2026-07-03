КАНТЕ – о контракте с Шахтером, восхищении Срной и готовности к УПЛ

Гамбийский нападающий Мохамаду Канте, продливший контракт с донецким «Шахтером», в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, почему принял такое решение, признался, о чём беседовал с Ардой Тураном, и высоко отозвался о Дарио Срне.

– Ты продлил контракт с «Шахтером». Какие эмоции испытываешь?

– Я очень счастлив и благодарен за возможность продлить контракт с «Шахтером». Для меня это свидетельство того, что клуб верит в меня. Это придает еще больше мотивации упорно работать и каждый день становиться лучше.

– В прошлом сезоне ты выступал за юношескую команду «Шахтера» и продемонстрировал невероятную результативность – 28 голов в 28 матчах чемпионата. В чём секрет такой результативности?

– Никакого секрета нет. Все благодаря упорному труду, дисциплине, уверенности в собственных силах, а также поддержке партнеров по команде и тренеров. Я всегда стараюсь выкладываться на максимум в каждом матче и на каждой тренировке.

– «Шахтер» традиционно известен своими тесными связями с Бразилией. Как у тебя появилась возможность присоединиться к клубу? Что стало главным фактором в решении переехать в Украину?

– Эта возможность появилась благодаря директору моего предыдущего клуба. У него был знакомый, который помог организовать для меня просмотр в «Шахтере». Когда я получил этот шанс, то сделал всё, чтобы проявить себя. «Шахтер» – клуб с богатой историей и амбициями, который имеет отличную репутацию в развитии молодых футболистов, поэтому принять решение о переходе было очень легко.

– В Украине продолжается война. Как тебе удается справляться с воздушными тревогами, взрывами и бессонными ночами?

– Это непростой опыт, но я стараюсь оставаться сосредоточенным, соблюдать все правила безопасности и не терять веру. Футбол помогает мне сохранять позитивный настрой. Я также очень ценю поддержку клуба и людей, которые меня окружают.

– Ты уже несколько раз тренировался вместе с основной командой. О чём ты беседовал с главным тренером Ардой Тураном? Какие советы он тебе давал?

– Арда Туран призывает меня продолжать упорно работать, оставаться скромным и всегда быть готовым воспользоваться своим шансом. Он хочет, чтобы я совершенствовал все аспекты своей игры и уверенно действовал на футбольном поле.

– Какие личные цели ты ставишь перед собой в «Шахтере»?

– Моя цель – закрепиться в первой команде, помогать «Шахтеру» завоевывать трофеи и продолжать развиваться как футболист. В будущем я хочу выступать на самом высоком уровне европейского футбола.

– Кого из бывших или нынешних игроков «Шахтера» ты можешь назвать своим кумиром? На кого равняешься?

– Я очень восхищаюсь Дарио Срной. Его лидерские качества, преданность клубу и менталитет победителя – это то, что я чрезвычайно уважаю и что является для меня примером.

– Считаешь ли ты себя готовым к выступлениям в Украинской Премьер-лиге?

– Да, мне всего 19 лет, но я считаю, что уже готов. Понимаю, что мне ещё многому нужно научиться, но я уверен в своих силах и готов упорно работать, чтобы заслужить каждый шанс.

– Лассина Траоре, Кауан Элиас и Лука Мейреллиш могут стать твоими конкурентами за место в основном составе «Шахтера». Какие свои главные качества ты можешь назвать в борьбе за место в составе?

– Все они замечательные футболисты, и я с большим уважением к ним отношусь. Своими сильными сторонами считаю завершение атак, движение без мяча, работоспособность и целеустремленность. Здоровая конкуренция помогает каждому становиться лучше, поэтому я буду продолжать упорно работать, чтобы заслужить своё место в команде, – сказал Канте.