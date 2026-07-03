Месси vs Возинья. 1/16 финала ЧМ-26: составы на матч Аргентина – Кабо-Верде

В ночь на 4 июля сборные Аргентины и Кабо-Верде проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Лионель Скалони и Бубишта – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Капитан аргентинцев – легендарный Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. Противостоять ему в ворота Кабо-Верде будет Возинья, который получил бешенную популярность после ничейного матча с Испанией (0:0).

Встреча Аргентины и Кабо-Верде начнется в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

Стартовые составы на матч Аргентина – Кабо-Верде