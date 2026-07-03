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Чемпионат мира
03 июля 2026, 23:43 | Обновлено 04 июля 2026, 00:14
462
0

Месси vs Возинья. 1/16 финала ЧМ-26: составы на матч Аргентина – Кабо-Верде

Поединок состоится в ночь на 4 июля и начнется в 01:00 по Киеву

03 июля 2026, 23:43 | Обновлено 04 июля 2026, 00:14
462
0
Месси vs Возинья. 1/16 финала ЧМ-26: составы на матч Аргентина – Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 4 июля сборные Аргентины и Кабо-Верде проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Лионель Скалони и Бубишта – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитан аргентинцев – легендарный Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. Противостоять ему в ворота Кабо-Верде будет Возинья, который получил бешенную популярность после ничейного матча с Испанией (0:0).

Встреча Аргентины и Кабо-Верде начнется в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

Стартовые составы на матч Аргентина – Кабо-Верде

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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