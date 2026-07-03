Правый фулбек сборной Египта Мохамед Хани потерял сознание на несколько секунд в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Австралии.

На 48-й минуте встречи Хани свалился на газон после столкновения с Коннором Меткалфом.

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Партнеры Хани сразу же позвали врачей, которые вынесли ноши. Но они, к счастью, не понадобились – Мохамед поднялся и продолжил игру.

На 55-й минуте Мохамед оформил автогол, позволив Австралии сравнять счет в поединке – 1:1.

Встреча Австралии и Египта стартовала 3 июля в 21:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Победитель этого противостояния в 1/8 финала ЧМ-2026 поборется или с Аргентиной, или с Кабо-Верде.

ФОТО. Игрок сборной Египта потерял сознание в матче 1/16 финала ЧМ-2026