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Чемпионат мира
03 июля 2026, 22:25 | Обновлено 03 июля 2026, 22:43
476
0

ФОТО. Игрок сборной Египта потерял сознание в матче 1/16 финала ЧМ-2026

Мохамед Хани упал на газон после столкновения с Коннором Меткалфом в игре с Австралией

03 июля 2026, 22:25 | Обновлено 03 июля 2026, 22:43
476
0
ФОТО. Игрок сборной Египта потерял сознание в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Правый фулбек сборной Египта Мохамед Хани потерял сознание на несколько секунд в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Австралии.

На 48-й минуте встречи Хани свалился на газон после столкновения с Коннором Меткалфом.

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Партнеры Хани сразу же позвали врачей, которые вынесли ноши. Но они, к счастью, не понадобились – Мохамед поднялся и продолжил игру.

На 55-й минуте Мохамед оформил автогол, позволив Австралии сравнять счет в поединке – 1:1.

Встреча Австралии и Египта стартовала 3 июля в 21:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Победитель этого противостояния в 1/8 финала ЧМ-2026 поборется или с Аргентиной, или с Кабо-Верде.

ФОТО. Игрок сборной Египта потерял сознание в матче 1/16 финала ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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