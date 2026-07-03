Чемпионат мира03 июля 2026, 22:28 | Обновлено 03 июля 2026, 23:04
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ВИДЕО. Игрок сборной Египта потерял сознание, вернулся и забил автогол
Ужасный старт второго тайма для Мохамеда Хани
03 июля 2026, 22:28 | Обновлено 03 июля 2026, 23:04
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3 июля в Арлингтоне, США, проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.
Счет в игре на 13-й минуте открыл Эмам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза.
Австралия смогла отыграться на 55-й минуте. Автоголом после подачи штрафного отметился Мохамед Хани. Незадолго до этого защитник сборной Египта потерял сознание после столкновения с соперником в борьбе за верховой мяч, но пришел в себя и продолжил игру.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
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