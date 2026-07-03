ВИДЕО. Игрок сборной Египта потерял сознание, вернулся и забил автогол

3 июля в Арлингтоне, США, проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.

Счет в игре на 13-й минуте открыл Эмам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза.

Австралия смогла отыграться на 55-й минуте. Автоголом после подачи штрафного отметился Мохамед Хани. Незадолго до этого защитник сборной Египта потерял сознание после столкновения с соперником в борьбе за верховой мяч, но пришел в себя и продолжил игру.

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