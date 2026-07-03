Экс-партнер Роналду: Полузащита сборной Португалии конкурирует с Криштиану
Чичарито призвал португальцев играть на Криштиану Роналду
Бывший полузащитник сборной Мексики Чичарито встал на защиту форварда португальской команды Криштиану Роналду, гол которого помог пиренейцам обыграть Хорватию в 1/16 финала чемпионата мира.
«После первой игры Криштиану Роналду подвергся сильной критике. Затем во второй матче команда создала моменты, у него были шансы, он забил. На его счету 975 голов, ему 41 год, и он бежит в отбор на скорости 30 км/час. В 41 год.
Отличный пример – Лаутаро Мартинес. Он звезда и главный игрок «Интера», но когда он попадает в сборную, ему приходится делать все, что от него требуют, чтобы помочь Лионелю Месси и команде.
Я надеюсь, что полузащита Португалии сможет это сделать (для Криштиану Роналду). Я надеюсь, они поймут, какой игрок у них есть, и помогут ему, а не будут с ним конкурировать», – заявил Чичарито.
Мексиканец играл вместе с Роналду в «Реале» в сезоне 2014/15.
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