Экс-партнер Роналду: Полузащита сборной Португалии конкурирует с Криштиану

Бывший полузащитник сборной Мексики Чичарито встал на защиту форварда португальской команды Криштиану Роналду, гол которого помог пиренейцам обыграть Хорватию в 1/16 финала чемпионата мира.

«После первой игры Криштиану Роналду подвергся сильной критике. Затем во второй матче команда создала моменты, у него были шансы, он забил. На его счету 975 голов, ему 41 год, и он бежит в отбор на скорости 30 км/час. В 41 год.

Отличный пример – Лаутаро Мартинес. Он звезда и главный игрок «Интера», но когда он попадает в сборную, ему приходится делать все, что от него требуют, чтобы помочь Лионелю Месси и команде.

Я надеюсь, что полузащита Португалии сможет это сделать (для Криштиану Роналду). Я надеюсь, они поймут, какой игрок у них есть, и помогут ему, а не будут с ним конкурировать», – заявил Чичарито.

Мексиканец играл вместе с Роналду в «Реале» в сезоне 2014/15.