Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо приняло решение по игроку, который должен был заменить Ярмоленко
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 23:02 | Обновлено 04 июля 2026, 23:22
954
0

Динамо приняло решение по игроку, который должен был заменить Ярмоленко

Торрес разочаровал на сборах и уйдет в аренду

04 июля 2026, 23:02 | Обновлено 04 июля 2026, 23:22
954
0
Динамо приняло решение по игроку, который должен был заменить Ярмоленко
ФК Динамо. Анхель Торрес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес не произвел впечатления на команду на тренировочных сборах в Австрии — футболист не провел ни одной минуты в товарищеском матче.

Как отмечает источник, Торрес не входит в планы киевлян, и ожидается, что футболист вскоре уйдет в очередную аренду.

В прошлом сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Интересно, что ранее «сине-белые» считали Торреса потенциальной заменой Ярмоленко и именно поэтому вернули его в клуб.

По теме:
ИЗАКИ: «В отпуске осуществилась мечта, одна из важнейших»
Мальдера ответил на вопрос о шансах Калюжного попасть в сборную
Егор НАЗАРИНА: «В отпуске не хватало этой атмосферы»
Анхель Торрес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аренда игрока
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 04 июля 2026, 07:40 7
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина

Португальский клуб готов продать украинца и уже нашёл ему замену

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Футбол | 04 июля 2026, 06:40 10
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала

Сборная Колумбии переиграла Гану и стала последним участником 1/8 финала

Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026
Теннис | 04.07.2026, 19:05
Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026
Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Футбол | 04.07.2026, 03:45
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 04.07.2026, 23:05
Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 1
Хоккей
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 10
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
03.07.2026, 08:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем