Динамо приняло решение по игроку, который должен был заменить Ярмоленко
Торрес разочаровал на сборах и уйдет в аренду
Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес не произвел впечатления на команду на тренировочных сборах в Австрии — футболист не провел ни одной минуты в товарищеском матче.
Как отмечает источник, Торрес не входит в планы киевлян, и ожидается, что футболист вскоре уйдет в очередную аренду.
В прошлом сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Интересно, что ранее «сине-белые» считали Торреса потенциальной заменой Ярмоленко и именно поэтому вернули его в клуб.
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