Динамо приняло решение по игроку, который должен был заменить Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес не произвел впечатления на команду на тренировочных сборах в Австрии — футболист не провел ни одной минуты в товарищеском матче.

Как отмечает источник, Торрес не входит в планы киевлян, и ожидается, что футболист вскоре уйдет в очередную аренду.

В прошлом сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Интересно, что ранее «сине-белые» считали Торреса потенциальной заменой Ярмоленко и именно поэтому вернули его в клуб.