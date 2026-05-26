Динамо получит усиление из Турции. Игрок, который заменит Ярмоленко
Анхель Торрес получит шанс закрепиться в составе киевского клуба на тренировочных сборах
Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес вернется в чемпионат Украины и получит шанс проявить себя под руководством главного тренера Игоря Костюка.
По информации ТаТоТаке, «бело-синие» считают, что легионер может заменить ветерана команды Андрея Ярмоленко, который размышляет над завершением карьеры.
«Анхель Торрес возвращается. Несмотря на микропроблемы с поведением, его игра поражает, поэтому ему хотят дать шанс, учитывая, сколько еще будет играть Ярмоленко.
Торреса можно будет увидеть на тренировочном сборе «Динамо», – сообщил инсайдер Михаил Спиваковский.
В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турецкий «Трабзонспор» начал предварительные переговоры о трансфере игрока сборной Украины
Украинский тренер как минимум на один год останется во главе азербайджанского «Нефтчи»
Схоже, що в Динамо буде гравець рівня Ямаля чи Олісе!