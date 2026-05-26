  4. Динамо получит усиление из Турции. Игрок, который заменит Ярмоленко
26 мая 2026, 15:27
Динамо получит усиление из Турции. Игрок, который заменит Ярмоленко

Анхель Торрес получит шанс закрепиться в составе киевского клуба на тренировочных сборах

ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес вернется в чемпионат Украины и получит шанс проявить себя под руководством главного тренера Игоря Костюка.

По информации ТаТоТаке, «бело-синие» считают, что легионер может заменить ветерана команды Андрея Ярмоленко, который размышляет над завершением карьеры.

«Анхель Торрес возвращается. Несмотря на микропроблемы с поведением, его игра поражает, поэтому ему хотят дать шанс, учитывая, сколько еще будет играть Ярмоленко.

Торреса можно будет увидеть на тренировочном сборе «Динамо», – сообщил инсайдер Михаил Спиваковский.

В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
"Його гра вражає"
Схоже, що в Динамо буде гравець рівня Ямаля чи Олісе!
ЛЕ- ЛЕ- ГЕНДА буде розривати.... на лавці...
