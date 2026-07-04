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  4. Определена половина пар 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин
Уимблдон
04 июля 2026, 08:35 | Обновлено 04 июля 2026, 09:07
797
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Определена половина пар 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин

3 июля на мейджоре в Великобритании состоялись матчи 3-го раунда в верхней части сетки

04 июля 2026, 08:35 | Обновлено 04 июля 2026, 09:07
797
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Определена половина пар 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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3 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоялись матчи 3-го раунда в верхней части сетки женского одиночного разряда, по итогам которых была определена первая половина пар 1/8 финала.

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф в трех сетах переиграла Клэр Лю и далее поборется с 11-й сеяной Белиндой Бенчич, которая выбила Анну Калинску.

Американка Ива Йович, посеянная под 16-м номером, наказала Екатерину Александрову. Далее Йович встретится с четвертой ракеткой и своей соотечественницей Джессикой Пегулой, которая одолела обидчицу Даяны Ястремской Джессику Бузас Манейро.

Наоми Осака справилась с Дарьей Касаткиной и в 1/8 финала сыграет против лидера посева Арины Соболенко – «нейтралку» не сумела пройти Алена Остапенко.

В еще одном матче 1/8 финала в верхней части сетки сойдутся чешки Барбора Крейчикова и Каролина Мухова. Крейчикова после победы над Миррой Андреевой одолела еще одну представительницу Чехии Николу Бартункову, а Мухова одолела Мананчаю Савангкаев.

4 числа на Уимблдоне пройдут поединки 3-го круга в нижней части сетки. В частности, свои матчи 1/16 финала сыграют две украинки – Марта Костюк и Дарья Снигур.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Алена Остапенко – 6:4, 6:4
Дарья Касаткина – Наоми Осака [14] – 1:6, 3:6

Каролина Мухова [10] – Мананчая Савангкаев [Q] – 6:2, 7:6 (7:1)
Никола Бартункова – Барбора Крейчикова – 3:6, 5:7

Джессика Пегула [4] – Джессика Бузас Манейро – 6:1, 6:3
Екатерина Александрова [18] – Ива Йович [16] – 3:6, 6:3, 4:6

Белинда Бенчич [11] – Анна Калинская [19] – 6:4, 4:6, 7:6 (10:6)
Клэр Лью – Коко Гауфф [7] – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6

Уимблдон-2026. Пары 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14]
Каролина Мухова [10] – Барбора Крейчикова

Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16]
Белинда Бенчич [11] – Коко Гауфф [7]

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Уимблдон-2026 Арина Соболенко Алена Остапенко Дарья Касаткина Наоми Осака Каролина Мухова Никола Бартункова Барбора Крейчикова Джессика Пегула Джессика Бузас Манейро Екатерина Александрова Ива Йович Белинда Бенчич Анна Калинская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Якщо не япономати, то Мухова мають зібрати бульбу. 
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