Определена половина пар 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин

3 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоялись матчи 3-го раунда в верхней части сетки женского одиночного разряда, по итогам которых была определена первая половина пар 1/8 финала.

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф в трех сетах переиграла Клэр Лю и далее поборется с 11-й сеяной Белиндой Бенчич, которая выбила Анну Калинску.

Американка Ива Йович, посеянная под 16-м номером, наказала Екатерину Александрову. Далее Йович встретится с четвертой ракеткой и своей соотечественницей Джессикой Пегулой, которая одолела обидчицу Даяны Ястремской Джессику Бузас Манейро.

Наоми Осака справилась с Дарьей Касаткиной и в 1/8 финала сыграет против лидера посева Арины Соболенко – «нейтралку» не сумела пройти Алена Остапенко.

В еще одном матче 1/8 финала в верхней части сетки сойдутся чешки Барбора Крейчикова и Каролина Мухова. Крейчикова после победы над Миррой Андреевой одолела еще одну представительницу Чехии Николу Бартункову, а Мухова одолела Мананчаю Савангкаев.

4 числа на Уимблдоне пройдут поединки 3-го круга в нижней части сетки. В частности, свои матчи 1/16 финала сыграют две украинки – Марта Костюк и Дарья Снигур.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Алена Остапенко – 6:4, 6:4

Дарья Касаткина – Наоми Осака [14] – 1:6, 3:6

Каролина Мухова [10] – Мананчая Савангкаев [Q] – 6:2, 7:6 (7:1)

Никола Бартункова – Барбора Крейчикова – 3:6, 5:7

Джессика Пегула [4] – Джессика Бузас Манейро – 6:1, 6:3

Екатерина Александрова [18] – Ива Йович [16] – 3:6, 6:3, 4:6

Белинда Бенчич [11] – Анна Калинская [19] – 6:4, 4:6, 7:6 (10:6)

Клэр Лью – Коко Гауфф [7] – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6

Уимблдон-2026. Пары 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14]

Каролина Мухова [10] – Барбора Крейчикова

Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16]

Белинда Бенчич [11] – Коко Гауфф [7]