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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 20:48 | Обновлено 03 июля 2026, 21:13
1324
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали испанца, двухкратного чемпиона Европы

Мохамед Мухлисс – игрок «Карпат»

03 июля 2026, 20:48 | Обновлено 03 июля 2026, 21:13
1324
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали испанца, двухкратного чемпиона Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Моха Мухлисс
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«Карпаты» объявили о переходе 26-летнего центрального полузащитника Мохамеда Мухлисса. Контракт рассчитан по схеме «3+1».

Мухлисс родился в Мадриде в семье марокканцев. Первые футбольные шаги предпринимал в академии мадридского «Реала». Выступал за юношеские команды «сливочных»: от U-10 до «Кастильи». В 2019-м отправился в аренду во вторую команду «Сельты» из Виго. Через год вернулся в столицу, а затем стал игроком «Вальядолида Б».

В 2022 году Мохамед подписал контракт с клубом «Андорра». Однако уже через полгода футболиста арендовала «Барселона Б». Через два года хавбек стал игроком «Мурсии», где работал под руководством нынешнего тренера «Карпат» Франсиско Фернандеса.

Последним клубом Мохи была португальская «Визела». В прошлом сезоне Мухлисс провел 32 поединка, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее выступал за юношеские сборные Испании U-17 и U-19, с которыми выигрывал чемпионат Европы. С командой U-17 в 2017-м, а через два года – с U-19.

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Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
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