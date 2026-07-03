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  4. Джокович и Синнер вышли в 1/8 финала Уимблдона-2026. Медведев опозорился
Уимблдон
03 июля 2026, 20:29 | Обновлено 03 июля 2026, 20:42
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Джокович и Синнер вышли в 1/8 финала Уимблдона-2026. Медведев опозорился

Новак одолел Риндеркнеша, Янник выбил Бруксби, а Штруфф наказал «нейтрала»

03 июля 2026, 20:29 | Обновлено 03 июля 2026, 20:42
659
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Джокович и Синнер вышли в 1/8 финала Уимблдона-2026. Медведев опозорился
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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3 июля на Уимблдоне-2026 проходят матчи 1/16 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) и легендарный Новак Джокович (Сербия, ATP 8) прошли во вторую неделю мейджора.

Синнер в трех сетах уверенно разобрался с представителем США Дженсконом Бруксби (АТР 81) – 6:4, 6:3, 6:4. Помимо Бруксби, Янник в Британии также одолел Миомира Кецмановича и Нуну Боржеша, а его следующим соперником будет Синтаро Мотидзуки.

24-летний Синнер стал самым молодым игроком со времен Пита Сампраса (1992–1996), которому удалось выйти во вторую неделю Уимблдона в мужском одиночном разряде в пяти и более сезонов подряд.

Синнер – игрок с наибольшим количеством матчей 1/16 финала на турнирах Grand Slam в Открытой эре без поражений на этой стадии – 20 побед, 0 поражений.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Дженскон Бруксби

Джокович в третьем раунде в четырех партиях переиграл Артура Риндеркнеша (Франция, ATP 28) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). На счету Ноле на этом Уимблдоне также победы над У Ибином и Стефаносом Циципасом. Его следующим оппонентом будет Роман Сафиуллин.

Джокович одержал 105-ю победу в матчах мужского одиночного разряда на Уимблдоне, сравнявшись с Роджером Федерером по наибольшему числу побед среди всех игроков в Открытой эре.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

  • Янник Синнер (Италия) [1] – Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 6:3, 6:4
  • Новак Джокович (Сербия) [7] – Артур Риндеркнеш (Франция) [25] – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Главной сенсацией и самой приятной новостью дня стал вылет «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 9), который в трех сетах отлетел от Яна-Леннарда Штруффа (Германия, ATP 74) – 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7. Кульминацией поединка стала двойна ошибка Медведева.

Штруфф, помимо Медведева, на Уимблдоне выбил Себастьяна Баэса и Брендона Накашиму. Его соперником в 1/8 финала будет Хуберт Хуркач.

36-летний Штруфф лишь в четвертый раз в карьере сыграет во второй неделе турнира Grand Slam, впервые на Уимблдоне и впервые с US Open 2025.

Довольно неожиданным стал вылет перспективного испанца Рафаэля Ходара (АТР 26) от Синтаро Мотидзуки (Япония, ATP 151), который далее сыграет с Синнером. Синтаро одолел Ходара со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

Мотидзуки, который в 2019 году стал чемпионом юниорского Уимблдона, одержал лишь пятую победу в основной сетке мейджоров (три из которых – на этом Уимблдоне) и впервые вышел в четвертый круг слэма. Синтаро стартовал с квалификации и на своем пути, помимо Ходара, выбил Виталия Сачко, Готье Онклина, Клемана Табура, Макса Бэйзинга и Итана Куинна.

Уимблдон-2026. 1/16 финала (03.06, все матчи)

  • Роман Сафиуллин [Q] – Жоау Фонсека (Бразилия) [24] – 6:3, 6:3, 6:3
  • Артур Риндеркнеш (Франция) [25] – Новак Джокович (Сербия) [7] – 5:7, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7)
  • Рафаэль Ходар (Испания) [23] – Синтаро Мотидзуки (Япония) [Q] – 6:1, 6:7 (5:7), 4:6, 4:6
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Даниил Медведев [8] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5
  • Янник Синнер (Италия) [1] – Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 6:3, 6:4
  • Хуберт Хуркач (Польша) – Томми Пол (США) [21] – 4:6, 7:6 (7:5), 7:5, 6:2
  • Алехандро Давидович Фокина (Испания) [22] – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6 (7:3), 6:2, 6:3
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) [3] – Майкл Чжен (США) [Q]

Верхняя часть сетки

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Дженсон Бруксби Янник Синнер Новак Джокович Артур Риндеркнеш Ян-Леннард Штруфф Даниил Медведев Синтаро Мотидзуки Рафаэль Ходар Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Виявляється, Сачко реально дуже сильно не пощастило в квалі. Японець виявився міцним горішком на траві.
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