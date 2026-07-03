Нагельсманн получит огромную сумму за уход из сборной Германии
Специалист заработает 6,6 млн евро
Стало известно, какую компенсацию получит Юлиан Нагельсманн за досрочное расторжение контракта с Немецким футбольным союзом (DFB).
Накануне было официально объявлено об увольнении специалиста с поста главного тренера сборной Германии. Под его руководством «бундестим» провалился на ЧМ-2026, вылетев из турнира на стадии 1/16 финала от Парагвая.
По данным журналистов, Нагельсманн получит от DFB 6,6 миллиона евро отступных. Как известно, на ЧМ-2026 Юлиан был одним из самых высокооплачиваемых тренеров. Его зарплата составляла почти 8 миллионов евро в год.
Также сообщается, что бывший тренер «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп дал предварительное согласие возглавить сборную Германии после отставки Нагельсманна.
Nach Sky Sport Informationen beläuft sich die Abfindung für den bisherigen Bundestrainer sowie seine Co-Trainer Benjamin Hübner und Benjamin Glück auf insgesamt 6,6 Millionen Euro. 💰— Sky Sport (@SkySportDE) July 3, 2026
↪️ Während die Suche nach einem Nachfolger läuft, gilt Jürgen Klopp als Wunschlösung. Eine… pic.twitter.com/kMk81gZ2RL
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Але навряд чи ці контракти ідіоти складають. Явно є якісь нюанси.
До редакції - розказати про такі нюанси - оце була б цікава стаття. А не "Мудрик прийяв важливе рішення сфотогравувати чиюсь дупу в спортзалі"