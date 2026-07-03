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03 июля 2026, 21:11 |
570
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Нагельсманн получит огромную сумму за уход из сборной Германии

Специалист заработает 6,6 млн евро

03 июля 2026, 21:11 |
570
2 Comments
Нагельсманн получит огромную сумму за уход из сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
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Стало известно, какую компенсацию получит Юлиан Нагельсманн за досрочное расторжение контракта с Немецким футбольным союзом (DFB).

Накануне было официально объявлено об увольнении специалиста с поста главного тренера сборной Германии. Под его руководством «бундестим» провалился на ЧМ-2026, вылетев из турнира на стадии 1/16 финала от Парагвая.

По данным журналистов, Нагельсманн получит от DFB 6,6 миллиона евро отступных. Как известно, на ЧМ-2026 Юлиан был одним из самых высокооплачиваемых тренеров. Его зарплата составляла почти 8 миллионов евро в год.

Также сообщается, что бывший тренер «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп дал предварительное согласие возглавить сборную Германии после отставки Нагельсманна.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Юрген Клопп
Андрей Плыгун Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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В останній час складається враження, що тренеру з фінансової точки зору вигідніше завалити роботу і отримати компенсацію, ніж відпрацьовувати свій контракт
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+2
Класна тема. Особливо тим хто на пенсію збираеться і не треба думати про майбутьню карьеру. Все програв - вигнали, нічого не робиш і непогану прибавку к пенсії отримуеш.
Але навряд чи ці контракти ідіоти складають. Явно є якісь нюанси.
До редакції - розказати про такі нюанси - оце була б цікава стаття. А не "Мудрик прийяв важливе рішення сфотогравувати чиюсь дупу в спортзалі"
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