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Англия
03 июля 2026, 18:24 | Обновлено 03 июля 2026, 18:33
232
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АПЛ, Ла Лига, Эредивизи. Зинченко получил три варианта для перехода

Александр пока не нашел новый клуб

03 июля 2026, 18:24 | Обновлено 03 июля 2026, 18:33
232
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АПЛ, Ла Лига, Эредивизи. Зинченко получил три варианта для перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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С 1 июля защитник сборной Украины Александр Зинченко находится в статусе свободного агента и может самостоятельно выбирать следующий клуб для продолжения карьеры.

Аналитическая платформа SciSports проанализировала ситуацию на рынке и выяснила, какие клубы лучше всего подойдут украинцу. В частности, наиболее удачным вариантом для Зинченко признан английский «Лидс». Кроме того, Александру подошли бы ПСВ и «Реал Сосьедад».

В прошлом сезоне «Лидс» занял 14-е место в АПЛ. ПСВ является действующим чемпионом Нидерландов, в прошлом Зинченко уже выступал в составе этого клуба. «Реал Сосьедад» финишировал 10-м в Ла Лиге. К тому же в составе «чури-урдин» играет представитель страны № 404 Арсен Захарян.

Последним клубом Зинченко был амстердамский «Аякс», с которым украинец зимой подписал краткосрочный контракт. Александр успел лишь дважды выйти на замену в составе новой команды, после чего получил тяжелую травму.

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Эредивизи Ла Лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Нидерландов по футболу Лидс ПСВ Реал Сосьедад
Андрей Плыгун Источник: FootballTransfers
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Реальное предложение было вроде от Полесья? Должен соглашаться иначе пенсия.
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