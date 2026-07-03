АПЛ, Ла Лига, Эредивизи. Зинченко получил три варианта для перехода

С 1 июля защитник сборной Украины Александр Зинченко находится в статусе свободного агента и может самостоятельно выбирать следующий клуб для продолжения карьеры.

Аналитическая платформа SciSports проанализировала ситуацию на рынке и выяснила, какие клубы лучше всего подойдут украинцу. В частности, наиболее удачным вариантом для Зинченко признан английский «Лидс». Кроме того, Александру подошли бы ПСВ и «Реал Сосьедад».

В прошлом сезоне «Лидс» занял 14-е место в АПЛ. ПСВ является действующим чемпионом Нидерландов, в прошлом Зинченко уже выступал в составе этого клуба. «Реал Сосьедад» финишировал 10-м в Ла Лиге. К тому же в составе «чури-урдин» играет представитель страны № 404 Арсен Захарян.

Последним клубом Зинченко был амстердамский «Аякс», с которым украинец зимой подписал краткосрочный контракт. Александр успел лишь дважды выйти на замену в составе новой команды, после чего получил тяжелую травму.