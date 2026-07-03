Хаби Алонсо хочет обменять Энцо Фернандеса на двух игроков Реала

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо попросил руководство лондонского клуба не отпускать полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса в «Реал».

Несмотря на то, что мадридцы публично открестились от слухов о попытках приобрести звездного аргентинца, в «Челси» серьезно обеспокоены риском потерять одного из лидеров команды летом. Алонсо понимает, что «королевский» клуб приложит все усилия, чтобы переманить игрока, если решится на этот трансфер.

Учитывая это, испанец попросил руководство клуба, если не удастся удержать Фернандеса, предпринять попытку обратного трансфера Орельена Тчуамени и Арды Гюлера из «Реала». Эти двое были одними из самых лояльных к специалисту игроков, когда он тренировал «Реал».

Ранее СМИ сообщали, что мадридский клуб действительно намерен летом продать Тчуамени, однако на Гюлера у клуба есть другие планы. Новый тренер «бланкос» Жозе Моуриньо доверяет игроку.