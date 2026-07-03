Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт присутствует на матче легендарного серба Новака Джоковича (ATP 8) на Уимблдоне-2026.

Поединок 1/16 финала между Джоковичем и французом Артуром Риндеркнешем (ATP 28) проходит на центральном корте травяного мейджора.

Легкоатлет любит посещать теннисные матчи и даже сам играет в теннис, но на любительском уровне. В 2013 году он даже присутствовал на церемонии награждения Ролан Гаррос, где вручил трофей легендарному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

ФОТО. Усэйн Болт посетил поединок Джоковича на Уимблдоне