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03 июля 2026, 17:27 | Обновлено 03 июля 2026, 18:16
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ФОТО. Усэйн Болт посетил поединок Джоковича на Уимблдоне

Восмикратный олимпийский чемпион присутствует на матче Джокович – Риндеркнеш

03 июля 2026, 17:27 | Обновлено 03 июля 2026, 18:16
376
5 Comments
ФОТО. Усэйн Болт посетил поединок Джоковича на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Усэйн Болт
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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт присутствует на матче легендарного серба Новака Джоковича (ATP 8) на Уимблдоне-2026.

Поединок 1/16 финала между Джоковичем и французом Артуром Риндеркнешем (ATP 28) проходит на центральном корте травяного мейджора.

Легкоатлет любит посещать теннисные матчи и даже сам играет в теннис, но на любительском уровне. В 2013 году он даже присутствовал на церемонии награждения Ролан Гаррос, где вручил трофей легендарному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

ФОТО. Усэйн Болт посетил поединок Джоковича на Уимблдоне

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Усэйн Болт Новак Джокович Артур Риндеркнеш Уимблдон-2026 фото
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Біля сітці не стояти треба,а перехоплювати!
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Було 4-1,вже 4-4
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0
Й Геля почала лажати...
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0
Геля грає добре,набирає очкі,а Дая в основному,лажає.
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0
Їде парна гра на УЇМіза участі нашої пари,де стаття,анонс...?
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0
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