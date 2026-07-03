ФОТО. Усэйн Болт посетил поединок Джоковича на Уимблдоне
Восмикратный олимпийский чемпион присутствует на матче Джокович – Риндеркнеш
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт присутствует на матче легендарного серба Новака Джоковича (ATP 8) на Уимблдоне-2026.
Поединок 1/16 финала между Джоковичем и французом Артуром Риндеркнешем (ATP 28) проходит на центральном корте травяного мейджора.
Легкоатлет любит посещать теннисные матчи и даже сам играет в теннис, но на любительском уровне. В 2013 году он даже присутствовал на церемонии награждения Ролан Гаррос, где вручил трофей легендарному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.
ФОТО. Усэйн Болт посетил поединок Джоковича на Уимблдоне
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия обыграла Мартину Капурро-Таборду в двух сетах
Раньше «горняки» не хотели отпускать лидеров, теперь не могут избавиться от балласта