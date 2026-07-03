На ЧМ-2026 случился допинговый скандал: восемь игроков попались с поличным
Проблемы в команде Туниса, которая покинула турнир
Чемпионат мира 2026 года оказался в центре громкого допингового скандала. В пробах сразу восьми футболистов сборной Туниса обнаружили следы запрещенного вещества.
По информации Daily Mail, в тестах игроков был обнаружен кленбутерол – препарат, входящий в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Вещество используется для расширения дыхательных путей, а также известно своим применением в бодибилдинге для сжигания жира с сохранением мышечной массы.
В то же время существует вероятность, что футболисты не принимали препарат намеренно. По одной из версий, кленбутерол мог попасть в их организм через зараженное мясо, которое команда употребляла во время пребывания на тренировочной базе в Мексике. В этой стране вещество иногда используют в животноводстве для стимулирования роста крупного рогатого скота.
Сборная Туниса завершила выступления на ЧМ-2026 уже после группового этапа. Команда потерпела три поражения — от Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландов (1:3).
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