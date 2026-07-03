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  4. На ЧМ-2026 случился допинговый скандал: восемь игроков попались с поличным
Чемпионат мира
03 июля 2026, 21:22 |
1259
4

На ЧМ-2026 случился допинговый скандал: восемь игроков попались с поличным

Проблемы в команде Туниса, которая покинула турнир

03 июля 2026, 21:22 |
1259
4 Comments
На ЧМ-2026 случился допинговый скандал: восемь игроков попались с поличным
Сборная Туниса
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Чемпионат мира 2026 года оказался в центре громкого допингового скандала. В пробах сразу восьми футболистов сборной Туниса обнаружили следы запрещенного вещества.

По информации Daily Mail, в тестах игроков был обнаружен кленбутерол – препарат, входящий в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Вещество используется для расширения дыхательных путей, а также известно своим применением в бодибилдинге для сжигания жира с сохранением мышечной массы.

В то же время существует вероятность, что футболисты не принимали препарат намеренно. По одной из версий, кленбутерол мог попасть в их организм через зараженное мясо, которое команда употребляла во время пребывания на тренировочной базе в Мексике. В этой стране вещество иногда используют в животноводстве для стимулирования роста крупного рогатого скота.

Сборная Туниса завершила выступления на ЧМ-2026 уже после группового этапа. Команда потерпела три поражения — от Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландов (1:3).

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Дмитрий Олийченко Источник: Daily Mail
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Комментарии 4
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Щось їм це не допомогло)
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Та всі професійні футболісти вживають допінг, це ж очевидно, просто не всі попадаються.
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