На ЧМ-2026 случился допинговый скандал: восемь игроков попались с поличным

Чемпионат мира 2026 года оказался в центре громкого допингового скандала. В пробах сразу восьми футболистов сборной Туниса обнаружили следы запрещенного вещества.

По информации Daily Mail, в тестах игроков был обнаружен кленбутерол – препарат, входящий в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Вещество используется для расширения дыхательных путей, а также известно своим применением в бодибилдинге для сжигания жира с сохранением мышечной массы.

В то же время существует вероятность, что футболисты не принимали препарат намеренно. По одной из версий, кленбутерол мог попасть в их организм через зараженное мясо, которое команда употребляла во время пребывания на тренировочной базе в Мексике. В этой стране вещество иногда используют в животноводстве для стимулирования роста крупного рогатого скота.

Сборная Туниса завершила выступления на ЧМ-2026 уже после группового этапа. Команда потерпела три поражения — от Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландов (1:3).