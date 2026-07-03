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Англия
03 июля 2026, 17:16 |
1873
0

Игрока сборной Украины заметили в лагере Арсенала

Зинченко разрешили тренироваться на базе «канониров»

03 июля 2026, 17:16 |
1873
0
Игрока сборной Украины заметили в лагере Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко среди игроков Арсенала
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29-летний защитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся в лондонский «Арсенал».

Близкий к «канонирам» инсайдер Гунер Крис сообщил, что украинцу, который на днях получил статус свободного агента, разрешили поддерживать форму на клубной базе лондонцев. Зинченко будет тренироваться в центре Sobha Realty до тех пор, пока не найдет новый клуб.

«Арсенал» не впервые демонстрирует поддержку бывших игроков. В прошлом «канониры» позволяли поддерживать форму Алексу Окслейду-Чемберлену и Джеку Уилширу, пока те искали новые команды для продолжения карьеры.

Зинченко выступал за «Арсенал» с 2022 по 2026 годы. В составе первой команды лондонцев он сыграл 91 матч, забив 3 гола и отдав 5 голевых передач.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу свободный агент
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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