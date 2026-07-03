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  4. СТЕПАНЕНКО: «Мальдера внимательно следит за этими игроками»
Сборная УКРАИНЫ
03 июля 2026, 15:50 | Обновлено 03 июля 2026, 17:12
996
0

СТЕПАНЕНКО: «Мальдера внимательно следит за этими игроками»

У итальянца есть обширный список кандидатов в сборную

03 июля 2026, 15:50 | Обновлено 03 июля 2026, 17:12
996
0
СТЕПАНЕНКО: «Мальдера внимательно следит за этими игроками»
УАФ. Тарас Степаненко
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Тренерский штаб сборной Украины посетил учебно-тренировочный сбор житомирского «Полесья». Тарас Степаненко, помощник главного тренера команды Андреа Мальдеры, признался, что итальянец внимательно следит за рядом игроков.

«У тренера есть состав, есть отмеченные игроки, за которыми он внимательно следит. У него довольно обширный список, но из него нужно будет кого-то выбрать», – сказал он.

Сам Мальдера подтвердил эту информацию и заявил, что находится в поиске новых имен для сборной Украины.

«Есть ли среди игроков те, кто еще не вызывался в национальную сборную, но произвели впечатление? Я не назову фамилии, но это одна из моих приоритетных задач», – пояснил специалист.

Следующие матчи сборная Украины проведет осенью в рамках группового этапа Лиги наций. Команда Андреа Мальдеры сыграет против Грузии, Северной Ирландии и Венгрии.

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Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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