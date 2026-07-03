Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не вижу проблем!». Степаненко удивил оценкой шансов Полесья в еврокубках
Лига конференций
03 июля 2026, 15:03 |
555
1

«Не вижу проблем!». Степаненко удивил оценкой шансов Полесья в еврокубках

Тарас уверен, что житомиряне способны пройти «Копенгаген»

03 июля 2026, 15:03 |
555
1 Comments
«Не вижу проблем!». Степаненко удивил оценкой шансов Полесья в еврокубках
УАФ. Тарас Степаненко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Член тренерского штаба сборной Украины Тарас Степаненко высказался о перспективах житомирского «Полесья» в Лиге конференций.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций украинский клуб встретится с датским «Копенгагеном». Матчи пройдут 23 и 29 июля.

«Я не вижу никаких проблем в том, чтобы «Полесье» обыграло «Копенгаген». Но для этого нужно хорошо работать и верить в это», — сказал Степаненко.

В прошлом году «Полесье» дошло в Лиге конференций до стадии плей-офф, где уступило «Фиорентине».

По теме:
Тренер Рапида оценил уровень Динамо после победы над киевлянами
Полесье – Сабах – 4:1. Первый ассист Бущана в карьере. Видео голов и обзор
КАНТЕ – о контракте с Шахтером, восхищении Срной и готовности к УПЛ
Тарас Степаненко Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 03 июля 2026, 04:14 9
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере

Александр хочет провести бой в США

Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Теннис | 02 июля 2026, 18:57 29
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026

Марта в трех сетах переиграла Анну Блинкову в матче второго раунда мейджора

Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Футбол | 03.07.2026, 12:52
Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Лидер сборной Алжира принял важное решение после вылета с ЧМ-2026
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Футбол | 03.07.2026, 04:12
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Футбол | 03.07.2026, 08:33
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Америки не відкрив, але сказано по ділу...
Ответить
+1
Популярные новости
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
02.07.2026, 08:20 6
Бокс
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 21
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 11
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 13
Футбол
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02
Бокс
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем