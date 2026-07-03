«Не вижу проблем!». Степаненко удивил оценкой шансов Полесья в еврокубках

Член тренерского штаба сборной Украины Тарас Степаненко высказался о перспективах житомирского «Полесья» в Лиге конференций.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций украинский клуб встретится с датским «Копенгагеном». Матчи пройдут 23 и 29 июля.

«Я не вижу никаких проблем в том, чтобы «Полесье» обыграло «Копенгаген». Но для этого нужно хорошо работать и верить в это», — сказал Степаненко.

В прошлом году «Полесье» дошло в Лиге конференций до стадии плей-офф, где уступило «Фиорентине».