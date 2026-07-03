СТЕПАНЕНКО: «Странно быть тренером – приходится больше работать головой»

Бывший игрок сборной Украины, а ныне член тренерского штаба национальной команды Тарас Степаненко поделился впечатлениями от новой для себя роли.

«Это не произошло случайно, в один день. Я готовился к завершению игровой карьеры. В роли тренера не то, чтобы тяжело, — немного странно. Эмоции смешанные, но я понемногу учусь, слушаю, что говорит [главный тренер] Андреа [Мальдера]. Мне сейчас важно учиться и помогать тем, чем могу помочь. Изменился ли мой взгляд на футбол? Это совсем другая работа, больше нужно работать головой, анализировать. Как игрок, ты выходишь на тренировку и отталкиваешься от того, что тебе говорит тренер. Тренерская работа заключается в том, что нужно придумывать, анализировать то, что подходит под твою систему. Кажется, одно и то же, но работа немного другая», – пояснил Степаненко.

Тарас выступал в составе сборной Украины с 2010 по 2024 год. За это время он провел 87 матчей за команду и забил четыре гола. В мае он объявил о завершении игровой карьеры. После этого он вошел в состав новосозданного штаба итальянца Андреа Мальдеры. У последнего контракт с УАФ до 2028 года.