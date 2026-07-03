Андреа МАЛЬДЕРА: «Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером»

Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера посетил учебно-тренировочные сборы житомирского Полесья, расхвалив наставника «волков» Руслана Ротаня.

«Не знаю, он молодой тренер и все время стремится к совершенствованию. У него большие амбиции, и это очень важно. Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером», – сказал Мальдера.

В свой первый сезон во главе Полесья Руслан Ротань и КО заняли третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 59 очков за 30 туров чемпионата.