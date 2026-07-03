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  4. Андреа МАЛЬДЕРА: «Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером»
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 14:06 | Обновлено 03 июля 2026, 14:18
1275
0

Андреа МАЛЬДЕРА: «Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером»

Коуч сборной Украины похвалил Руслана Ротаня

03 июля 2026, 14:06 | Обновлено 03 июля 2026, 14:18
1275
0
Андреа МАЛЬДЕРА: «Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером»
УАФ. Андреа Мальдера
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Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера посетил учебно-тренировочные сборы житомирского Полесья, расхвалив наставника «волков» Руслана Ротаня.

«Не знаю, он молодой тренер и все время стремится к совершенствованию. У него большие амбиции, и это очень важно. Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером», – сказал Мальдера.

В свой первый сезон во главе Полесья Руслан Ротань и КО заняли третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 59 очков за 30 туров чемпионата.

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Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Руслан Ротань Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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