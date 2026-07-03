Андреа МАЛЬДЕРА: «Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером»
Коуч сборной Украины похвалил Руслана Ротаня
Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера посетил учебно-тренировочные сборы житомирского Полесья, расхвалив наставника «волков» Руслана Ротаня.
«Не знаю, он молодой тренер и все время стремится к совершенствованию. У него большие амбиции, и это очень важно. Надеюсь, он сможет стать очень важным тренером», – сказал Мальдера.
В свой первый сезон во главе Полесья Руслан Ротань и КО заняли третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 59 очков за 30 туров чемпионата.
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