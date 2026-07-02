Тренеры сборной Украины посетили сборы призера УПЛ

Команду «Полесье» на сборах в Австрии посетили главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера и ассистенты главного тренера Паскуале Каталано и Тарас Степаненко.

Гости побывали на контрольных матчах «Полесья» и просмотрели оба сегодняшних поединка, поддержав команду во время летнего учебно-тренировочных сборов.

В четверг житомиряне победили «Сабах» из Азербайджана со счетом 4:1 и австрийский «Вергль» (11:0). Мальдера возглавил сборную Украины 18 мая.