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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 22:54 | Обновлено 02 июля 2026, 23:05
383
0

Тренеры сборной Украины посетили сборы призера УПЛ

Андреа Мальдера со штабом посетил «Полесье»

02 июля 2026, 22:54 | Обновлено 02 июля 2026, 23:05
383
0
Тренеры сборной Украины посетили сборы призера УПЛ
ФК Полесье
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Команду «Полесье» на сборах в Австрии посетили главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера и ассистенты главного тренера Паскуале Каталано и Тарас Степаненко.

Гости побывали на контрольных матчах «Полесья» и просмотрели оба сегодняшних поединка, поддержав команду во время летнего учебно-тренировочных сборов.

В четверг житомиряне победили «Сабах» из Азербайджана со счетом 4:1 и австрийский «Вергль» (11:0). Мальдера возглавил сборную Украины 18 мая.

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Полесье Житомир Андреа Мальдера Тарас Степаненко сборная Украины по футболу
Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
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