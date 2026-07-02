Украина. Премьер лига02 июля 2026, 22:54 | Обновлено 02 июля 2026, 23:05
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Тренеры сборной Украины посетили сборы призера УПЛ
Андреа Мальдера со штабом посетил «Полесье»
02 июля 2026, 22:54 | Обновлено 02 июля 2026, 23:05
383
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Команду «Полесье» на сборах в Австрии посетили главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера и ассистенты главного тренера Паскуале Каталано и Тарас Степаненко.
Гости побывали на контрольных матчах «Полесья» и просмотрели оба сегодняшних поединка, поддержав команду во время летнего учебно-тренировочных сборов.
В четверг житомиряне победили «Сабах» из Азербайджана со счетом 4:1 и австрийский «Вергль» (11:0). Мальдера возглавил сборную Украины 18 мая.
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