САРАПИЙ: «Сейчас стиль игры сборной Украины напоминает игру Полесья»
Эдуард чувствует себя более комфортно в команде Мальдеры
Защитник «Полесья» и сборной Украины Эдуард Сарапий рассказал о стиле игры и атмосфере в национальной команде под руководством Андреа Мальдеры.
Итальянец возглавил сборную в мае. Под его руководством украинцы обыграли Польшу (2:0) и сыграли неполный матч с Данией (1:2).
– Как для тебя прошло время в сборной? Ты отыграл матч против Польши, а с Данией – не до конца.
– Классная атмосфера, классный новый тренерский штаб, поэтому все ребята, которые там были, очень довольны. Хочется и в дальнейшем получать вызовы и помогать нашей стране.
– Что бы ты отметил в тренерском штабе Мальдеры?
– То, что у нас теперь очень похожий стиль с «Полесьем».
– То есть тебе так комфортнее, ты уже как рыба в воде?
– Да. Есть некоторые различия, но общая фаза игры очень похожа.
Осенью сборная Украины сыграет в Лиге Наций против Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.
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