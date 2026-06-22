САРАПИЙ: «Сейчас стиль игры сборной Украины напоминает игру Полесья»

Защитник «Полесья» и сборной Украины Эдуард Сарапий рассказал о стиле игры и атмосфере в национальной команде под руководством Андреа Мальдеры.

Итальянец возглавил сборную в мае. Под его руководством украинцы обыграли Польшу (2:0) и сыграли неполный матч с Данией (1:2).

– Как для тебя прошло время в сборной? Ты отыграл матч против Польши, а с Данией – не до конца.

– Классная атмосфера, классный новый тренерский штаб, поэтому все ребята, которые там были, очень довольны. Хочется и в дальнейшем получать вызовы и помогать нашей стране.

– Что бы ты отметил в тренерском штабе Мальдеры?

– То, что у нас теперь очень похожий стиль с «Полесьем».

– То есть тебе так комфортнее, ты уже как рыба в воде?

– Да. Есть некоторые различия, но общая фаза игры очень похожа.