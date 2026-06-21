Иван ГЕЦКО: «Украина сыграла бы с Нидерландами лучше, чем Швеция»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в борьбе за место на пьедестале ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

– Чемпионат только набирает разгон, а уже не обошлось без сенсации. Имею в виду провал турок, которых я видел в 1/8 финала. Сборная этой страны с ее «звездным» составом, современной футбольной инфраструктурой должна была быть на виду. Но произошел досадный сбой, прежде всего, в психологической плоскости.

– Чем можно объяснить, что на старте ЧМ не все идет согласно табеля о рангах?

– Если откровенно, то я не являюсь сторонником расширения количества участников финальной части ЧМ до 48 команд. Нельзя злоупотреблять спортивным принципом. Не исключено, что даже фавориты сохраняют силы на марафонской дистанции. Во-вторых, формат текущего ЧМ это большой вызов для тренеров, футболистов, когда поединки проходят через неделю. Следует вносить коррективы в восстановительные процессы, в непосредственную подготовку к следующему экзамену. Конечно, это влияет на ход событий в поле.

С другой стороны, идет выравнивание сил, когда представители нефутбольных континентов дают бой более именитым визави. Поверьте, сенсационный вылет турецкой сборной – не последний.

– Тогда представим, если бы украинская сборная выступала вместо шведов, которым уступила в раунде плей-офф.

– Думаю, что с теми же нидерландцами она сыграла бы лучше, чем скандинавы. На высокие места нашим ребятам не стоило рассчитывать, но выход из группы – реальность.

– Может, какая-то сенсационная сборная сможет замахнуться даже на чемпионский титул?

– А почему бы и нет? Мне, например, очень импонирует игра сборной Марокко, доказавшая неслучайность своей ничьей в стартовом туре с бразильцами. Я не удивлюсь, если марокканцы наделают шума.

Ранее сообщалось, что сборная Германии может потерять ключевого игрока до конца ЧМ-2026.