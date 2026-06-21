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Чемпионат мира
21 июня 2026, 13:11 |
992
0

Сборная Германии может лишиться ключевого игрока до конца ЧМ-2026

Состояние Нико Шлоттербека вызывает беспокойство у врачей

21 июня 2026, 13:11 |
992
0
Сборная Германии может лишиться ключевого игрока до конца ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек
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Центральный защитник сборной Германии Нико Шлоттербек получил серьезную травму в матче против Кот-д'Ивуара (2:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Футболист повредил голеностоп, однако продолжил игру после приема обезболивающих. Впоследствии он все же покинул поле, попросив о замене.

Сообщается, что Шлоттербек после игры отправился в лагерь «Бундестима» в Уинстон-Сейлеме. В воскресенье, 21 июня, Нико пройдет обследование на МРТ, после чего врачи примут решение о возможности его дальнейших выступлений на турнире. На данный момент у медиков есть некоторые опасения по поводу состояния футболиста. Существует вероятность, что защитник больше не сможет сыграть на чемпионате мира.

На данный момент сборная Германии лидирует в группе E с шестью очками, фактически гарантировав себе выход в плей-офф. Следующий матч команда Юлиана Нагельсманна сыграет 25 июня против Эквадора.

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Нико Шлоттербек сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: Bild
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