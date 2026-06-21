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Чемпионат мира
21 июня 2026, 12:24 | Обновлено 21 июня 2026, 12:31
481
0

Тунис повторил антирекорд трех сборных на чемпионатах мира

Африканская сборная проиграла в двух матчах подряд с разницей в 4+ гола

21 июня 2026, 12:24 | Обновлено 21 июня 2026, 12:31
481
0
Тунис повторил антирекорд трех сборных на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Туниса, потерпев два поражения подряд на ЧМ-2026 от Швеции (1:5) и Японии (0:4), повторила антирекорд мировых первенств, принадлежавший сборным Боливии, Южной Кореи и Греции.

Африканцы стали четвертыми в истории чемпионатов мира, потерпевших поражение в двух матчах подряд с разницей в 4+ гола.

Вспомним все подобные случаи в истории мундиалей

  • Боливия, 1930 – Югославия (0:4), Бразилия (0:4)
  • Южная Корея, 1954 – Венгрия (0:9), Турция (0:7)
  • Греция, 1994 – Аргентина (0:4), Болгария (0:4)
  • Тунис, 2026 – Швеция (1:5), Япония (0:4)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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