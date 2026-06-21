Тунис повторил антирекорд трех сборных на чемпионатах мира
Африканская сборная проиграла в двух матчах подряд с разницей в 4+ гола
Сборная Туниса, потерпев два поражения подряд на ЧМ-2026 от Швеции (1:5) и Японии (0:4), повторила антирекорд мировых первенств, принадлежавший сборным Боливии, Южной Кореи и Греции.
Африканцы стали четвертыми в истории чемпионатов мира, потерпевших поражение в двух матчах подряд с разницей в 4+ гола.
Вспомним все подобные случаи в истории мундиалей
- Боливия, 1930 – Югославия (0:4), Бразилия (0:4)
- Южная Корея, 1954 – Венгрия (0:9), Турция (0:7)
- Греция, 1994 – Аргентина (0:4), Болгария (0:4)
- Тунис, 2026 – Швеция (1:5), Япония (0:4)
4 - La Tunisie est la 4e nation à subir 2 défaites de rang en Coupe du Monde par au moins 4 buts d'écart, après la Bolivie en 1930, la Corée du Sud en 1954 et la Grèce en 1994.— OptaJean (@OptaJean) June 21, 2026
Fiasco. pic.twitter.com/e7MQliZZhC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии
«Горняки» могут проводить матчи в Лондоне на стадионе «Брентфорд»