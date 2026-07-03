ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с полузащитником. Он ушел бесплатно
Константин Бычек покинул расположение «пивоваров»
Киевская Оболонь официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Константином Бычеком. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».
По официальной информации, клуб и футболист не стали продлевать соглашение, срок которого истек 30 июня 2026 года – футболист получил статус свободного агента.
«ФК Оболонь благодарит Константина за профессионализм на поле в течение всего времени сотрудничества», – лаконично говорится в сообщении.
26-летний вингер присоединился к «пивоварам» летом 2024 года. В течение всего периода Бычек провел 38 матчей в футболке «пивоваров», отличившихся двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о последнем чемпионате мира для Модрича
Турецкий клуб не может себе позволить заплатить за украинского форварда 30 миллионов евро