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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 15:47 | Обновлено 03 июля 2026, 15:54
1026
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с полузащитником. Он ушел бесплатно

Константин Бычек покинул расположение «пивоваров»

03 июля 2026, 15:47 | Обновлено 03 июля 2026, 15:54
1026
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с полузащитником. Он ушел бесплатно
ФК Оболонь Киев
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Киевская Оболонь официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Константином Бычеком. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

По официальной информации, клуб и футболист не стали продлевать соглашение, срок которого истек 30 июня 2026 года – футболист получил статус свободного агента.

«ФК Оболонь благодарит Константина за профессионализм на поле в течение всего времени сотрудничества», – лаконично говорится в сообщении.

26-летний вингер присоединился к «пивоварам» летом 2024 года. В течение всего периода Бычек провел 38 матчей в футболке «пивоваров», отличившихся двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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