ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с полузащитником. Он ушел бесплатно

Киевская Оболонь официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Константином Бычеком. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

По официальной информации, клуб и футболист не стали продлевать соглашение, срок которого истек 30 июня 2026 года – футболист получил статус свободного агента.

«ФК Оболонь благодарит Константина за профессионализм на поле в течение всего времени сотрудничества», – лаконично говорится в сообщении.

26-летний вингер присоединился к «пивоварам» летом 2024 года. В течение всего периода Бычек провел 38 матчей в футболке «пивоваров», отличившихся двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.