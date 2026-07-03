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Чемпионат мира
03 июля 2026, 11:05 | Обновлено 03 июля 2026, 12:00
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Вся надежда на Мохамеда. Прогноз на матч ЧМ Австралия – Египет

Наш эксперт Александр Бабич считает, что в этом поединке дело дойдет до серии 11-метровых

03 июля 2026, 11:05 | Обновлено 03 июля 2026, 12:00
509
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Вся надежда на Мохамеда. Прогноз на матч ЧМ Австралия – Египет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Сегодня, 3 июля, на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоится очередной матч 1/16 финала. В Далласе встретятся Австралия и Египет. Своими ожиданиями от этой встречи и прогнозом с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– В этом поединке сойдутся команды, которые демонстрируют разный стиль игры, – сказал Бабич. – Если Австралия славится умением действовать без мяча, организованно, качественно закрываться, то Египет пытается доминировать, выходить на ударные позиции через разрезные передачи. Скорость – их конек. Тем не менее, в этой паре я не вижу особого фаворита, так как по рейтингу – это два примерно равных соперника, причем обе сборные вышли в плей-офф со второго места в своих группах.

Австралия создает немного моментов, поэтому наверняка атака Египта будет преобладать. Тем не менее, это, как я уже сказал, не является для австралийцев проблемой. Поэтому шанс выйти в 1/8 финала имеется у обоих соперников. Организация игры лучше у Австралии, а индивидуально сильных исполнителей больше у Египта. Важно, в каком настроении будет Мохамед Салах, который для египтян, как Лионель Месси для Аргентины.

Также отмечу, что практически весь стартовый состав австралийцев выступает в Европе, в то время как у египтян таких игроков считанные единицы. Исходя из вышесказанного, в этом поединке я ставлю на результативную ничью – 1:1, а по пенальти в следующий раунд выйдет Египет.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Австралии по футболу сборная Египта по футболу Лионель Месси Мохамед Салах эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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