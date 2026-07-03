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Чемпионат мира
03 июля 2026, 08:15 | Обновлено 03 июля 2026, 08:18
3908
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Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала

Сборная Швейцарии разобралась с Алжиром и ждет победителя пары Колумбия – Гана

03 июля 2026, 08:15 | Обновлено 03 июля 2026, 08:18
3908
0
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

3 июля швейцарцы уверенно переиграли команду Алжира со счетом 2:0. Голами отличились Брель Эмболо и Дан Ндойе.

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Швейцария – 13-й участник 1/8 финала. Еще три сборные, которые сыграют на этой стадии, определятся в поединках Аргентина – Кабо-Верде, Австралия – Египет и Колумбия – Гана (следующий соперник Швейцарии).

Определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Португалия – Испания, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.

Швейцария на групповом этапе стала первой в квартете B, переиграв Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1), а также сыграв вничью с Катаром (1:1).

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 3 июля

Швейцария – Алжир – 2:0

Голы: Эмболо, 10, Ндойе, 46

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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