Швейцария снова «всухую» победила африканскую сборную на ЧМ
Вспомним все матчи швейцарцев против сборных из Африки на мировых первенствах
Сборная Швейцарии в третий раз в своей истории победила африканскую сборную на чемпионатах мира.
В этот раз это произошло в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Алжира (2:0).
До этого швейцарцы дважды встречались с представителями Африки на мировых первенствах, и в обоих случаях победили с «сухим» счетом: в 2006 году сборную Того (2:0) и в 2022 году сборную Камеруна (1:0).
Матчи сборной Швейцарии против африканских сборных на чемпионатах мира
- 2026: Алжир – 2:0
- 2022: Камерун – 1:0
- 2006: Того – 2:0
Также отметим тот факт, что Швейцария впервые в своей истории одержала победу в трех матчах подряд на чемпионатах мира. До матча против Алжира были одержаны победы над сборными Боснии и Герцеговины (4:1) и Канады (2:1).
🇨🇭 La Suisse a enchainé 3 victoires consécutives à la Coupe du Monde pour la 1ère fois de son histoire. #SUIALG— Stats Foot (@Statsdufoot) July 3, 2026
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