Швейцария снова «всухую» победила африканскую сборную на ЧМ

Сборная Швейцарии в третий раз в своей истории победила африканскую сборную на чемпионатах мира.

В этот раз это произошло в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Алжира (2:0).

До этого швейцарцы дважды встречались с представителями Африки на мировых первенствах, и в обоих случаях победили с «сухим» счетом: в 2006 году сборную Того (2:0) и в 2022 году сборную Камеруна (1:0).

Матчи сборной Швейцарии против африканских сборных на чемпионатах мира

2026: Алжир – 2:0

2022: Камерун – 1:0

2006: Того – 2:0

Также отметим тот факт, что Швейцария впервые в своей истории одержала победу в трех матчах подряд на чемпионатах мира. До матча против Алжира были одержаны победы над сборными Боснии и Герцеговины (4:1) и Канады (2:1).