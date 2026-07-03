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Чемпионат мира
03 июля 2026, 10:19 | Обновлено 03 июля 2026, 10:20
135
0

Швейцария снова «всухую» победила африканскую сборную на ЧМ

Вспомним все матчи швейцарцев против сборных из Африки на мировых первенствах

03 июля 2026, 10:19 | Обновлено 03 июля 2026, 10:20
135
0
Швейцария снова «всухую» победила африканскую сборную на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Швейцарии в третий раз в своей истории победила африканскую сборную на чемпионатах мира.

В этот раз это произошло в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Алжира (2:0).

До этого швейцарцы дважды встречались с представителями Африки на мировых первенствах, и в обоих случаях победили с «сухим» счетом: в 2006 году сборную Того (2:0) и в 2022 году сборную Камеруна (1:0).

Матчи сборной Швейцарии против африканских сборных на чемпионатах мира

  • 2026: Алжир – 2:0
  • 2022: Камерун – 1:0
  • 2006: Того – 2:0

Также отметим тот факт, что Швейцария впервые в своей истории одержала победу в трех матчах подряд на чемпионатах мира. До матча против Алжира были одержаны победы над сборными Боснии и Герцеговины (4:1) и Канады (2:1).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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