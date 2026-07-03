Герой украинской сборной: «Когда играл, не клал руку на сердце»
Виталий Глют – о решении играть за Украину
18-летний вингер «Чикаго» Виталий Глют, ставший героем матча юношеских команд Украина – Сербия, объяснил решение играть за «сине-желтых»:
«Родился в Гусятине Тернопольской области. Потом переехал в США, там живу уже 12 лет. Для меня здорово играть за Украину, всегда этого хотел. Живя в Америке так долго, каждый приезд в сборную воспринимаю немного как возвращение домой. Очень приятно здесь быть.
Меня вызывали в юношеские сборные США на товарищеские матчи. Для меня это было чем-то большим, ведь это международный уровень. Но я не клал руку на сердце. Потому что я украинец и руку кладу только за Украину. Я сразу знал, что хочу играть за сборную Украины. Поэтому, когда получил первый вызов, это было как с плеч сняли гору. Понимаю, что нужно сыграть так, чтобы занять своё место и в следующий раз тоже получить вызов.
Обожаю украинскую кухню: борщ, пироги, пельмени, холодец, голубцы, сало.
Из своих футбольных качеств выделю технику, дриблинг, скорость, креативность и принятие решений. Из взрослой сборной я, пожалуй, похож на Шапаренко. Он тоже любит играть в ограниченном пространстве, хорошо работает с мячом».
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