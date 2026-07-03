Роналду высказался о будущем после безумного матча Португалия – Хорватия
Криштиану заявил, что не будет принимать поспешных решений
Лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на слухи о завершении карьеры в национальной команде после ЧМ-2026.
«Будущее Криштиану сейчас не суть важно. У меня будет время после победы или поражения, я поговорю со своей семьей и приму самое лучшее решение.
Я больше не принимаю решения с горячей головы, все делается спокойно. А сейчас нужно просто насладиться моментом», – лаконично сказал Криштиану.
Национальная сборная Португалии квалифицировалась в 1/8 финала ЧМ-2026, одержав волевую победу над национальной сборной Хорватии (2:1). В следующем раунде Мундиаля подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Испании.
Матч Португалия – Испания запланирована на понедельник, 6 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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