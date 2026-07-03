Роналду высказался о будущем после безумного матча Португалия – Хорватия

Лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на слухи о завершении карьеры в национальной команде после ЧМ-2026.

«Будущее Криштиану сейчас не суть важно. У меня будет время после победы или поражения, я поговорю со своей семьей и приму самое лучшее решение.

Я больше не принимаю решения с горячей головы, все делается спокойно. А сейчас нужно просто насладиться моментом», – лаконично сказал Криштиану.

Национальная сборная Португалии квалифицировалась в 1/8 финала ЧМ-2026, одержав волевую победу над национальной сборной Хорватии (2:1). В следующем раунде Мундиаля подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Испании.

Матч Португалия – Испания запланирована на понедельник, 6 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.