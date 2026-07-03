Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду высказался о будущем после безумного матча Португалия – Хорватия
Чемпионат мира
03 июля 2026, 10:31 |
1086
0

Роналду высказался о будущем после безумного матча Португалия – Хорватия

Криштиану заявил, что не будет принимать поспешных решений

03 июля 2026, 10:31 |
1086
0
Роналду высказался о будущем после безумного матча Португалия – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на слухи о завершении карьеры в национальной команде после ЧМ-2026.

«Будущее Криштиану сейчас не суть важно. У меня будет время после победы или поражения, я поговорю со своей семьей и приму самое лучшее решение.

Я больше не принимаю решения с горячей головы, все делается спокойно. А сейчас нужно просто насладиться моментом», – лаконично сказал Криштиану.

Национальная сборная Португалии квалифицировалась в 1/8 финала ЧМ-2026, одержав волевую победу над национальной сборной Хорватии (2:1). В следующем раунде Мундиаля подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Испании.

Матч Португалия – Испания запланирована на понедельник, 6 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Вся надежда на Мохамеда. Прогноз на матч ЧМ Австралия – Египет
Форвард французского клуба стал лучшим игроком в матче Швейцарии и Алжира
Швейцария снова «всухую» победила африканскую сборную на ЧМ
Криштиану Роналду завершение карьеры ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Хорватии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: A Bola
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
Футбол | 03 июля 2026, 07:55 20
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо

Пономаренко может усилить португальский гранд

ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро
Футбол | 03 июля 2026, 09:45 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Кельн оформил трансфер экс-центрбека Динамо за 4,5 млн евро

Лука Лочошвили получил возможность поиграть в Бундеслиге

Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот
Футбол | 03.07.2026, 04:55
Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот
Удалять или нет. УЕФА вынес решение по игрокам, которые прикрывают рот
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Футбол | 03.07.2026, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03.07.2026, 08:21
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем