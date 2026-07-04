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Чемпионат мира
04 июля 2026, 06:32 |
365
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Златан Ибрагимович похоронил шансы Криштиану Роналду

Швед убежден, что Испания выйдет в четвертьфинал ЧМ-2026

04 июля 2026, 06:32 |
365
0
Златан Ибрагимович похоронил шансы Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился своими ожиданиями от возможного противостояния сборных Испании и Португалии в 1/8 финала чемпионата мира.

«Люди ожидают, что я скажу, будто это будет равный матч, но я так не считаю. Эта сборная Испании находится на совершенно другом уровне. То, как они контролируют игру, прессингуют и работают с мячом... Я действительно верю, что они могут победить Португалию, не пропустив ни одного гола.

Футбол больше не зависит от имен. Все решает то, какая команда лучше проводит все 90 минут. Испания выглядит целостной командой. В Португалии есть великолепные индивидуальные исполнители, но, на мой взгляд, этого будет недостаточно. Если Испания сыграет с той же интенсивностью, что и с Австрией, португальцы большую часть матча будут гоняться за мячом.

Да, я считаю, что Испания может выбить Португалию, не пропустив ни одного гола. Если так и произойдет, это никого не должно удивлять. Сейчас именно Испания выглядит самой сбалансированной командой на этом турнире», – подытожил он.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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