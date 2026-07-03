Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Довбика нашел для Артема новый клуб
Италия
03 июля 2026, 22:22 |
1023
0

Бывший тренер Довбика нашел для Артема новый клуб

Даниэле Де Росси хочет видеть украинского нападающего в «Дженоа»

03 июля 2026, 22:22 |
1023
0
Бывший тренер Довбика нашел для Артема новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в другом клубе Серии А уже этим летом.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Дженоа» рассматривает возможность аренды 29-летнего нападающего. Главный тренер генуэзцев Даниэле Де Росси, ранее работавший с Довбиком в «Роме», заинтересован в воссоединении с украинцем.

В то же время позиция римского клуба пока остается неопределенной. Ранее сообщалось, что «Бетис» интересовался нападающим, однако «Рома» была готова отпустить футболиста лишь за 25 миллионов евро. Пока неизвестно, согласятся ли «джаллоросси» на вариант с годичной арендой.

По теме:
Неожиданно? Aurora по CS2 усилила состав финским игроком
ФК Визела: «Трансфер Мухлисса в Карпаты – один из крупнейших в истории»
Халл Сити вновь попробует купить трансферную цель Шахтера
Рома Рим Дженоа трансферы Даниэле Де Росси трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03 июля 2026, 19:44 1
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала

Каннингем хочет увидеть бой украинца с Бенавидесом

Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Футбол | 03 июля 2026, 08:33 9
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду

Бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп готов вернуться к тренерской работе

Динамо не рассчитывает на игрока, который обошелся клубу в большие деньги
Футбол | 03.07.2026, 22:02
Динамо не рассчитывает на игрока, который обошелся клубу в большие деньги
Динамо не рассчитывает на игрока, который обошелся клубу в большие деньги
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Бокс | 03.07.2026, 05:02
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Месси должен выиграть еще один Золотой мяч. Не для себя – для футбола
Футбол | 03.07.2026, 21:05
Месси должен выиграть еще один Золотой мяч. Не для себя – для футбола
Месси должен выиграть еще один Золотой мяч. Не для себя – для футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
03.07.2026, 08:15 10
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 11
Футбол
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 14
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
02.07.2026, 08:44 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем