Бывший тренер Довбика нашел для Артема новый клуб

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в другом клубе Серии А уже этим летом.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Дженоа» рассматривает возможность аренды 29-летнего нападающего. Главный тренер генуэзцев Даниэле Де Росси, ранее работавший с Довбиком в «Роме», заинтересован в воссоединении с украинцем.

В то же время позиция римского клуба пока остается неопределенной. Ранее сообщалось, что «Бетис» интересовался нападающим, однако «Рома» была готова отпустить футболиста лишь за 25 миллионов евро. Пока неизвестно, согласятся ли «джаллоросси» на вариант с годичной арендой.