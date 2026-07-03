Атлетико следит за форвардом сборной Украины, который ищет новый клуб

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал мадридский «Атлетико». Об этом сообщило популярное итальянское издание Voice Giallorossa.

По информации источника, Испания является приоритетом для нападающего, который уверен, что возвращение в Ла Лигу предоставит ему идеальную возможность восстановить уверенность, стабильность и занять центральное место в интересном спортивном проекте:

«Будущее Довбика все дальше от столицы. Украинский нападающий смотрит в будущее и ждёт подходящего предложения для перезапуска карьеры, поэтому к нему приковано немало внимания.

«Атлетико» начали следить за ситуацией и потенциальным трансфером украинца – в Мадриде готовые рассмотреть возможность перехода в ближайшие недели, если сложатся благоприятные условия», – сообщил источник.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.