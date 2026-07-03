Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико следит за форвардом сборной Украины, который ищет новый клуб
Италия
03 июля 2026, 07:47 |
535
0

Атлетико следит за форвардом сборной Украины, который ищет новый клуб

По информации итальянской прессы, мадридский клуб может подписать Артема Довбика

03 июля 2026, 07:47 |
535
0
Атлетико следит за форвардом сборной Украины, который ищет новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал мадридский «Атлетико». Об этом сообщило популярное итальянское издание Voice Giallorossa.

По информации источника, Испания является приоритетом для нападающего, который уверен, что возвращение в Ла Лигу предоставит ему идеальную возможность восстановить уверенность, стабильность и занять центральное место в интересном спортивном проекте:

«Будущее Довбика все дальше от столицы. Украинский нападающий смотрит в будущее и ждёт подходящего предложения для перезапуска карьеры, поэтому к нему приковано немало внимания.

«Атлетико» начали следить за ситуацией и потенциальным трансфером украинца – в Мадриде готовые рассмотреть возможность перехода в ближайшие недели, если сложатся благоприятные условия», – сообщил источник.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
Итальянский клуб сделал шаг к трансферу Довбика. Им нужен форвард
ОФИЦИАЛЬНО. 8 лет в Интере. Опытный защитник выбрал новый клуб
Рома Рим Артем Довбик Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Roma Giallorossa
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 03 июля 2026, 04:14 9
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере

Александр хочет провести бой в США

Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Бокс | 02 июля 2026, 23:22 3
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике

Монтеро – о поединке Усик – Али

Андрей Лунин поставил на место свою жену
Футбол | 02.07.2026, 10:03
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины
Футбол | 03.07.2026, 06:41
Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины
Полузащитник Олимпиакоса отказал Греции и решил играть за сборную Украины
В США предупредили Усика. Его идея – полный провал
Бокс | 02.07.2026, 08:22
В США предупредили Усика. Его идея – полный провал
В США предупредили Усика. Его идея – полный провал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 12
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позор года. Определен боксер, получивший титул Усика
02.07.2026, 07:29 16
Бокс
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
02.07.2026, 07:00 12
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 8
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем