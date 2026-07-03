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Чемпионат мира
03 июля 2026, 06:14 | Обновлено 03 июля 2026, 06:16
379
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ФОТО. Забросали поле. Как фанаты Хорватии отреагировали на отмененный гол

В ход пошли бутылки из-под пива

03 июля 2026, 06:14 | Обновлено 03 июля 2026, 06:16
379
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ФОТО. Забросали поле. Как фанаты Хорватии отреагировали на отмененный гол
Getty Images/Global Images Ukraine
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Болельщики сборной Хорватии выразили несогласие с арбитром после отмены второго гола команды в матче 1/16 финала против Португалии.

Судья не засчитал поздний гол Йошко Гвардиола из-за офсайда, что спровоцировало хаос на стадионе в Торонто.

Фанаты словно сорвались с цепи и начали забрасывать поле пластиковыми стаканами из-под пива.

Главный арбитр был вынужден на пару минут приостановить игру, пока сотрудники собирали мусор.

В итоге сборная Хорватии проиграла португальцам (1:2) и вылетела с турнира.

ФОТО. Забросали поле. Как фанаты Хорватии отреагировали на отмененный гол

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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