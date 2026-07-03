ФОТО. Забросали поле. Как фанаты Хорватии отреагировали на отмененный гол
В ход пошли бутылки из-под пива
Болельщики сборной Хорватии выразили несогласие с арбитром после отмены второго гола команды в матче 1/16 финала против Португалии.
Судья не засчитал поздний гол Йошко Гвардиола из-за офсайда, что спровоцировало хаос на стадионе в Торонто.
Фанаты словно сорвались с цепи и начали забрасывать поле пластиковыми стаканами из-под пива.
Главный арбитр был вынужден на пару минут приостановить игру, пока сотрудники собирали мусор.
В итоге сборная Хорватии проиграла португальцам (1:2) и вылетела с турнира.
ФОТО. Забросали поле. Как фанаты Хорватии отреагировали на отмененный гол
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Croatia fans were throwing cans and bottles onto the pitch after the last goal was ruled out. pic.twitter.com/XYk0liEIjU— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 3, 2026
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