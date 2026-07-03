Болельщики сборной Хорватии выразили несогласие с арбитром после отмены второго гола команды в матче 1/16 финала против Португалии.

Судья не засчитал поздний гол Йошко Гвардиола из-за офсайда, что спровоцировало хаос на стадионе в Торонто.

Фанаты словно сорвались с цепи и начали забрасывать поле пластиковыми стаканами из-под пива.

Главный арбитр был вынужден на пару минут приостановить игру, пока сотрудники собирали мусор.

В итоге сборная Хорватии проиграла португальцам (1:2) и вылетела с турнира.

ФОТО. Забросали поле. Как фанаты Хорватии отреагировали на отмененный гол