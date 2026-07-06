Мексика – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026 6 июля в 03:00
6 июля состоится дуэль между Мексикой и Англией в 1/8 финала на чемпионате мира 2026 года.
Матч плей-офф пройдет на знаменитом стадионе «Ацтека» в мексиканском городе Мехико. Старт игры – в 03:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проведут юбилейное, 10-е противостояние: ранее они сыграли 9 товарищеских матчей и одну встречу на чемпионате мира в 1966 году.
На счету сборной Англии 6 побед, один раз была зафиксирована ничья. Мексика же обыгрывала соперника дважды.
Главный тренер сборной Мексики – Хавьер Агирре, в то время как Англию возглавляет немец Томас Тухель.
В прошлом раунде мексиканцы уверенно прошли Эквадор (2:0), а англичане дожали ДР Конго (2:1).
Победитель этой пары выйдет на Норвегию или Бразилию.
Мексика – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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