6 июля состоится дуэль между Мексикой и Англией в 1/8 финала на чемпионате мира 2026 года.

Матч плей-офф пройдет на знаменитом стадионе «Ацтека» в мексиканском городе Мехико. Старт игры – в 03:00 по киевскому времени.

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Команды проведут юбилейное, 10-е противостояние: ранее они сыграли 9 товарищеских матчей и одну встречу на чемпионате мира в 1966 году.

На счету сборной Англии 6 побед, один раз была зафиксирована ничья. Мексика же обыгрывала соперника дважды.

Главный тренер сборной Мексики – Хавьер Агирре, в то время как Англию возглавляет немец Томас Тухель.

В прошлом раунде мексиканцы уверенно прошли Эквадор (2:0), а англичане дожали ДР Конго (2:1).

Победитель этой пары выйдет на Норвегию или Бразилию.

Мексика – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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